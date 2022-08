Lecce Inter come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

L’Inter si recherà a Lecce per la prima partita della stagione 2022/23. Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando vi abbonerete attraverso questi link, riceveremo una commissione e l’Inter potrà debuttare in trasferta nella prima partita di campionato: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming e le probabili formazioni.

La squadra interista viene da una stagione agrodolce, con la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana ma anche l’amarezza di aver ceduto lo scettro di campione d’Italia ai rivali del Milan. La notizia più interessante per il prossimo campionato è che Romelu Lukaku è tornato all’Inter dopo un anno deludente al Chelsea.

Il Lecce ha concluso l’ultima stagione di Serie B al primo posto e ora i salentini puntano a mantenere il primato nella massima serie. L’ultima volta che l’Inter ha affrontato il Lecce è stato il 19 gennaio 2020; Mancosu ha segnato per il Lecce e Bastoni per l’Inter.

La partita tra Lecce e Inter è in programma sabato 13 agosto 2022 allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45.

Abbonandosi a DAZN, sarà possibile godersi le emozioni della partita della “Via del Mare”. Per collegarsi a un televisore non di ultima generazione è necessario disporre di una moderna smart TV o di uno dei seguenti dispositivi: Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv, Play Station o Xbox. Lecce-Inter sarà in diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellitare, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellitare, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 satellitare) e Sky Sport (numero 251 e 271 satellitare). L’app DAZN può essere anche su PC, smartphone e tablet.

Ricky Buscaglia e Dario Marcolin commenteranno la partita tra Lecce e Inter per DAZN, mentre Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani sono stati scelti da Sky.