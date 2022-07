“Li porto a pescare con me”, padre e i tre figlioletti trovati morti nell’auto in fondo al lago

Un uomo e i suoi tre figli piccoli sono annegati quando la loro auto è precipitata in un lago dopo che l’uomo non era arrivato a destinazione.

Un uomo di Indianapolis che aveva detto di voler portare i suoi tre figli a pescare tutti insieme è stato trovato morto insieme a loro dopo che il loro veicolo è precipitato in un lago la scorsa settimana. Tuttavia, l’uomo non ha mai raggiunto la sua destinazione e, dopo le ricerche, l’auto è stata scoperta sul fondo del lago con tutti e quattro i corpi all’interno. Una terribile tragedia si è verificata martedì sera a Indianapolis, nell’Indiana, dove i quattro corpi sono stati recuperati.

La polizia non ha identificato con certezza i corpi, ma ritiene che si tratti dei resti di Kyle Moorman, 27 anni, e dei suoi tre figli piccoli, Kyran, di un anno, Kyannah, di due anni, e Kyle Moorman II, di cinque anni. I sommozzatori hanno trovato i bambini ancora all’interno del veicolo di famiglia sul fondo del lago dopo aver scoperto il cadavere di un uomo adulto.

La polizia ha dichiarato: “Tutti gli indizi indicano che la famiglia Moorman era coinvolta”, sottolineando che “l’ufficio del coroner della contea di Marion identificherà i corpi e determinerà la loro causa di morte”. Amici e familiari hanno cercato per giorni intorno al lago prima che i corpi venissero recuperati, in ogni caso, poiché stavano già cercando la famiglia. Infatti, l’uomo era solito pescare lì, e il suo telefono è stato rintracciato lì per l’ultima volta.

L’ultima volta che Kyle Moorman è stato sentito al telefono è stato intorno alle 23 del 6 luglio. Sua sorella ha detto che era al telefono intorno alla mezzanotte del 7 luglio vicino al lago, ma non si è saputo più nulla di lui fino alla scoperta del corpo. “Per quanto ne sappiamo, veniva qui a pescare”, ha detto Mariah Moorman, aggiungendo: “È quello che ha detto a mia sorella. Non è strano. Vanno spesso a pescare di notte”. La famiglia aveva chiesto di indagare sul lago, ma le autorità non l’hanno fatto fino a quando non è riemerso il corpo dell’uomo. La squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Indianapolis e il Dipartimento delle Risorse Naturali sono riusciti a trovare il veicolo, una Saab nera, con l’aiuto della tecnologia sonar…