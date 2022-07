Marmolada, riprese le ricerche dei dispersi: “Troviamo pezzi di persone, immagini terrificanti”

Le squadre di soccorso cercheranno di localizzare i telefoni cellulari delle persone disperse utilizzando elicotteri, droni e sonar.

Trovare pezzi di persone piuttosto che interi individui è ciò che facciamo quotidianamente, secondo la guida alpina Luigi Felicetti di Campitello di Fassa. Mercoledì o giovedì scenderemo i crepacci, chesecondoluidovrebberoesserepiùdivertentichefastidiosi.Unaterribileimmaginedal ghiacciaio della Marmolada, domenica, dopo il distacco di un seracco della calotta di ghiaccio che l’ha causata, è una di quelle che ricorderò per sempre, secondo Fedaia Pass dell’AGI.

Una guida alpina di Campitello di Fassa, Luigi Felicetti, ha dichiarato all’AGI che i crepacci saranno esplorati nuovamente mercoledì o giovedì. Per me sarà un ‘gioco’, non difficile, ha detto.Ogni giorno troviamo pezzi di persone, non persone. Mercoledì o giovedì torneremo nei crepacci, non sarà difficile per me, sarà un ‘gioco’.Un’immagine terrificante rimarrà nella mia testa per tutta la vita”, ha detto.È una tragedia che si è consumata qui e che ha a che fare con il deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”, ha dichiarato il primo ministro italiano Mario Draghi dopo il suo arrivo sulle Dolomiti. Il governo dovrà riflettere su ciò che è accaduto e prendere provvedimenti per farsì che non siripeta, con una probabilità pari a zero”.Le vittime finora sono sette: tre italiani (Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani) e quattro alpinisti vicentini dispersi. Manca all’appello anche un uomo di Alba di Canazei, nelle Dolomiti.