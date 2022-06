Mary Mara, è morta l’attrice a 61 anni. Ecco in quale serie televisiva storica l’abbiamo vista

È morta l’attrice Mary Mara a soli 61 anni. Ricordate in quale serie televisiva l’abbiamo vista? È morta all’età di 61 anni mentre stava nuotando nel fiume St. Lawrence a New York.

Mary Mara è stata una nota attrice la quale ha rivestito dei ruoli molto interessanti in televisione. Un’attrice di grande talento versatile che con grande capacità è riuscita a contraddistinguersi nel panorama internazionale. La notizia della morte è arrivata il 26 giugno ed ha lasciato davvero tutti senza parole. In realtà a stupire è stata anche la modalità in cui è avvenuto il decesso. L’attrice sarebbe morta annegata nel fiume St. Lawrence a New York.

Mary Mara, è morta l’attrice più famosa di tutti i tempi

Mary Mara la ricordiamo per essere stata una grande attrice la quale ha lavorato in alcuni telefilm e film di grande successo. Alcuni ruoli sono davvero indimenticabili come ad esempio E.R. ma anche in Ray Donovan e in Law & Order. L. La sua carriera è stata piuttosto proficua tanto da essere una presenza costante nella televisione italiana degli anni 90. È morta all’età di 61 anni ed a dare la notizia è stato TMZ che ha riportato delle dichiarazioni dalla da parte della Polizia dello Stato di New York che ha affermato proprio che la donna purtroppo è deceduta in seguito ad un annegamento.

Il ritrovamento del corpo, le indagini

Il corpo sarebbe stato rinvenuto nelle acque di Cape Vincent a New York la domenica mattina. Qualcuno aveva chiamato la polizia parlando di un possibile annegamento. A confermare poi la notizia è un portavoce dell’attrice il quale ha raccontato che le stesse facendo visita alla carta estiva della sorella.“La vittima è stata identificata come la 61enne Mary Mara”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla polizia. Ad ogni modo Attualmente sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di questo incidente.

Chi era l’attrice?

Era nata il 21 settembre 1960 a Syracuse a New York. Ha iniziato sin da giovane ad appassionarsi al mondo dello spettacolo e il suo debutto è avvenuto nel 1989 con Blue Steel. È stato un vero e proprio trampolino di lancio per lei e per la sua carriera televisiva. Prima di intraprendere la carriera di attrice ha studiato a Yale, uno dei college della Ivy League e non ti è mai tirata indietro davanti a quelle che sono le novità. Oltre alla televisione si è anche dedicata al cinema ed ha calcato i palchi teatrali a fianco di grandi nomi come Michelle Pfeiffer e Jeff Goldblum in La dodicesima notte.