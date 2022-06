Matias ucciso a 10 anni a coltellate: confessione shock del padre

Ricorda di avergli dato del nastro adesivo sulla testa, ma non di averlo accoltellato. Sette mesi fa, Tomkov si è recato a casa del figlio in Stradone Luzi, nella frazione di Cura, dove viveva con la madre, dopo aver lasciato l’Hotel Covid di Roma. La prossima udienza è fissata per l’8 luglio.

“Ho avvolto la faccia di Matias con il nastro adesivo”

“Sono entrato in casa e non c’era nessuno – ha spiegato Tomkov – Sono entrato con le chiavi nascoste fuori. Con un coltello da cucina ho aperto la porta della soffitta. Ho fumato, bevuto e aspettato. Mentre ero lì ho sentito le ruote dello zaino di mio figlio che sbattevano sui gradini e sono sceso. Appena mi ha visto ha urlato di andarmene via”. Tomkov aveva infatti ricevuto un divieto di avvicinamento da parte del giudice a seguito di episodi di maltrattamento. “L’ho scaraventato a terra e messo nel lavandino del bagno, mentre Matias continuava a gridare. Era fastidioso, per farlo smettere ho preso lo scotch e glielo ho avvolto sulla faccia”. Rispetto al ferimento spiega: “Il coltello l’ho preso alla fine, ma non mi ricordo”.