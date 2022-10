Max Cavallari il dramma di Bruna Arena e la separazione dalla moglie

Max Cavallari, recentemente dramma intervenuto a Domenica Live, ha raccontato il vero della sua separazione dal compagno Bruno Arena. Cavallari è ovviamente commosso nel rivedere il suo amico di palcoscenico e di vita, che da tempo lotta contro la malattia.

Cavallari parla con franchezza della fine della sua relazione con Arena: “Eravamo in crisi da tempo, ma non mi aspettavo la lettera dell’avvocato. Ha avviato le pratiche per la separazione”. “Dormivo su un lettino con un coccodrillo e una tartaruga, non con lei”. “Comunque, secondo me in questi casi bisogna parlare, soprattutto quando si hanno due figli insieme”.

Non è la prima volta che un personaggio famoso sceglie la televisione ei mass media per raccontare la propria storia. Perché, si sa, le vite dei famosi sembrano tutte e sempre dorate, fatte di successo, denaro e una vita privata in piena espansione.

Ma non è sempre così. Infatti, i problemi, le difficoltà e le malattie sono più “democratici” di quanto pensiamo. Nessuno è immune, sia chiaro. Anzi, per i personaggi pubblici è ancora più difficile, vista la difficoltà di alzare scudi sulla propria vita privata. Alcuni ci riescono, altri no. Alcuni ci provano per aumentare la loro esposizione mediatica anche per motivi professionali, il che dovrebbe portare a un maggiore riscontro da parte di spettatori/lettori/ascoltatori (dal punto di vista professionale). È difficile capire la scelta di Max Cavallari;

Max ha raccontato il suo matrimonio fallito, che ha cercato di riconquistare per amore dei figli. Dopo due anni passati al capezzale del fratello Bruno Arena, che lottava contro un aneurisma, Max si è reso conto di aver trascurato se stesso e il suo lavoro. Ha detto: “Eravamo in crisi da molto tempo, perché non ero presente nella mia testa a causa di Bruno e del mio lavoro, ero poco presente”. Quando gli è stato chiesto se amava ancora Barbara D’Urso, ha risposto: “L’ho amata; poi ho perso la stima e quando si perde la stima… ho perso la stima perché non si fa così. Bisogna parlare”. Lei ammette: “Bisogna riprovarci. Io ci riproverei e lei lo sa”.