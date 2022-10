Sapete chi è il fidanzato di Marco Mengoni?

Marco Mengoni, notoriamente sulla sua vita privata, è stato recentemente fotografato con un uomo la cui identità è rimasto sconosciuto. Le foto sono apparse sul settimanale italiano Chi, ma non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte del cantante. Non si sa quale sia lo stato attuale della relazione di Mengoni. Tuttavia, come ha rivelato in una lunga intervista al Corriere, per il momento intende tenere separata la sua vita privata da quella professionale.

L’intervista

In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Mengoni ha dichiarato: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”, le sue parole. Secondo Mengoni, quindi, mescolare vita privata e carriera non avrebbe alcun senso: “Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.