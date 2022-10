Vuoi sapere chi è Gilles Rocca? Fidanzata e la crisi superata: da calciatore ad attore

L’ex calciatore sarà e ora attore Gilles Rocca uno degli attesi protagonisti di Tale e Quale Show da oggi, venerdì 7 ottobre, su Rai1. Si cimenterà quindi in un programma del tutto nuovo dopo Ballando con le stelle (nel 2020, vinto in coppia con Lucrezia Lando) e L’Isola dei Famosi (2021).

Rocca, che deve il nome Gilles alla passione dei genitori per il pilota di auto da corsa Villeneuve, sognava di diventare un calciatore fin da bambino. Il suo è diventato realtà quando è arrivato a far parte del settore giovanile della sogno Lazio all’età di 16 anni. Quattro dopo si trasferisce al Cervia, dove gioca in Serie D. Ma a 21 anni Rocca è costretto a ritirarsi a causa di un brutto infortunio e decide di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Con l’azienda di famiglia – che si occupa di noleggio e assistenza di strumenti musicali – ha accompagnato il padre in diciannove edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2020 si trova nel backstage dell’Ariston quando Bugo abbandona il palco dopo che Morgan ha cambiato il testo della canzone.

Come attore, Gilles ha iniziato con un ruolo nella fiction Carabinieri, ha partecipato a Don Matteo, Distretto di Polizia, I Cesaroni, Le tre rose di Eva e Nero a metà. Al cinema ha recitato in Tre tocchi e Natale a Londra. Ha poi vinto il premio “Massimo Troisi” per la regia e con Tulipani di seta nera. Ha diretto moltimetraggi e tra i più importanti c’è Metamorphosis dove è stato sia corto che attore. Nella vita privata Gilles è fidanzato con Miriam Galanti. È un’attrice molto famosa di cinema e teatro, divenuta nota per essere stata la protagonista del film Rossella. Dopo un momento di crisi, la coppia è tornata insieme e la loro storia d’amore continua a gonfie vele! Lo ha confermato insieme lo stesso Gilles, ospite di Trends&Celebrities, difficilindo alcuni momenti che sono riusciti a superare.