Vuoi sapere chi è Max Cavallari? Età, carriera, film, moglie, figlia, vita privata

Max Cavallari è un attore, comico e cabarettista italiano che ha formato un duo comico chiamato i Fichi d’India con l’amico Bruno Arena. Nel gennaio 2013, Arena è stato colpito da un ictus ed è morto tre anni dopo, all’età di 65 anni, nella mattina di mercoledì 28 settembre 2022.

Max Cavallari, chi è: età, altezza, peso e nome vero

Nome d’arte: Max Cavallari

Nome vero: Massimiliano Cavallari

Luogo di nascita: Varese

Data di nascita: 8 luglio 1963

Età: 59 anni

Altezza: 170 cm

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: cancro

Professione: attore e comico

Biografia e carriera

Max Cavallari è nato a San Severo in provincia di Foggia da parte di madre ea Maropati in provincia di Reggio Calabria da parte di padre. Insieme a Bruno Arena ha formato per molti anni il duo comico Fichi d’India. I loro inizi risalgono al 1988. Il nome del duo deriva dal fatto che all’epoca passeggiando sulle spiagge di Salerno e si imbatterono nell’omonima pianta. La loro carriera inizia su Radio Deejay; in seguito insieme a numerosi programmi televisivi su Canale 5, Italia 1 e Dee Jay Television. Diventano ospiti fissi del Seven Show; Successivamente sono ospiti di Claudio Bisio a Zelig – Facciamo cabaret, tra gli altri programmi. Dopo la malattia del suo compagno, Max ha continuato la sua carriera da solista, ma non ha mai dimenticato di rendere omaggio all’amico Bruno.

Max Cavallari, chi è: moglie, figlia, figli e vita privata

Max Cavallari è stato sposato due volte, con Ilaria Pagni e Manuela Russo. Dal primo matrimonio ha due figli: Amerigo (nato il 14 agosto 2003) e Anita (nata il 10 marzo 2007). Ha avuto anche un figlio dalla seconda moglie, Manuela Russo. Max Cavallari è sposato per la prima volta il 27 settembre 2007 con Ilaria Pagni, anche lei originaria di Varese.

Film