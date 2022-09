Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi torneranno insieme? Ecco la verità

La medaglia d’oro delle storie vipparole dell’estate va di diritto alla separazione della coppia reale di Roma: Ilary Blasi e Francesco Totti. In pochi se lo aspettavano, tutti ne parlano. Ma appena un passo indietro, si trova un’altra protagonista: Michelle Hunziker, che al più classico dei tris, separazione, nuovo amore, ritorno al passato (forse), ha aggiunto il pepe di Aurora che la renderà nonna nei prossimi mesi.

La separazione da Tomaso

Michelle Hunziker è bella, molto bella. È pure simpatica, molto simpatica. Ed ha una capacità innata di trasmettere una spontaneità e una leggerezza che non è superficialità. Così quando lo scorso gennaio un asciutto comunicato aveva annunciato la separazione da Tomaso Trussardi, la notizia era stata accolta con dispiacere da tutti, ma senza il clamore riservato alla separazione tra Totti e Blasi. Poi è arrivata l’estate e Michelle ha trovato una nuova compagnia, il bel dottorone sardo Giovanni Angiolini, già protagonista di un Grande Fratello di qualche tempo fa. Storia che si è rivelata però un fuoco estivo, giusto il tempo di qualche foto sui giornali e si è spento. Si sono incontrati, si sono piaciuti, erano entrambi single, si sono avuti, si sono lasciati. Un bell’amorazzo di quelli che fanno bene all’umore e finiscono prima di lasciare cicatrici all’anima.

Ritornerò…?

Probabilmente Michelle ha dato la priorità a Sole e Celeste, le bambine avute con Tomaso, ha commentato Roberto Alessi, direttore di questo giornale. Probabilmente ha capito che con Tomaso non è finita davvero. Tant’è che sfruttando il linguaggio delle immagini, ha pubblicato sui social foto che la ritraevano con l’anello con rubino e diamanti regalatole da Tomaso: un chiaro segno di riavvicinamento, dicono le esperte di love story: «Non ti metti l’anello del tuo ex, se vuoi che resti un ex».

Il vero amore sa dimenticare?

Se è rimasta brace del fuoco che è stato l’incontro tra Michelle e Tomaso, è probabile prima e poi la fiamma si riattizzi. Ora può essere ancora troppo presto. Può essere che Trussardi abbia bisogno di tempo per digerire la vacanza di Michelle con Giovanni. Può essere che anche lui, Tomaso, abbia in questi mesi intrecciato storie o storielle che lo impegnano.

Ma lui lo vuole davvero?

Per riprovarci, insomma, bisogna volerlo in due. E per quanto se ne sa, per ora Trussardi non sembra intenzionato a tornare indietro e cogliere i messaggi di Michelle. Diva e donna ha pubblicato le foto che ritraggono Tomaso in barca con Ruzwana Bashir, affascinante e potente imprenditrice inglese di 39 anni. Niente di compromettente, non si sono contatti intimi, nessun bacio, nessuna carezza fuori luogo… ma gli sguardi tra i due, i sorrisi e il linguaggio del corpo lasciano ampio spazio all’immaginazione. La domanda dunque resta: torneranno insieme Tomaso e Michelle? Lei pare volerlo, ma lui? Vedremo. L’importante è che restino uniti nell’impegno verso le loro bambine, e su questo non ci sono dubbi.

Presto nonna grazie ad Aurora

A proposito di “bambine”, qui si apre l’altro fronte del gossip in casa Hunziker: sua figlia Aurora è incinta, da qualche mese aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza, con il quale sta da cinque anni. Li ha fatti conoscere l’amica comune Sara Daniele, figlia di Pino, quando erano tutti e tre a Londra. Non si hanno molti dettagli sulla gravidanza, perché la notizia è trapelata anzitempo, e pare che Aurora non sia stata affatto contenta del gossip anzitempo. Non ci sono conferme, ma neanche una smentita dagli interessati. Dunque è ormai dato per assodato che Michelle e Eros Ramazzotti diventano nonni. Inutile dire che ritorna in forze l’esercito di romantici inarrestabili che da decenni spera in un ritorno di fiamma tra la Hunziker ed Eros. Difficile… meglio lasciare che Michelle si gestisca un ritorno per volta.