Morti due italiani in Germania, i corpi ritrovati all’interno di un ristorante

Due corpi sono stati trovati in una pizzeria di Stoccarda, in Germania, con ferite da taglio. Le circostanze degli omicidi sono in corso di studio.

Un ristorante italiano a Stoccarda, in Germania, è stato teatro di un doppio omicidio giovedì sera. Fanpage.it riporta che due italiani di 53 anni sono stati trovati morti lì. Secondo fonti locali, la vittima, nata e cresciuta a Caggiano (Salerno), aveva da poco ceduto l’attività di pizzeria al suo socio in affari; la seconda vittima, abruzzese, sarebbe stata uccisa lì. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, ma non ci sono tesi più accreditate di altre. Sui corpi sarebbero state rinvenute diverse ferite da taglio.

Secondo la stampa tedesca, i due corpi senza vita saranno sottoposti ad autopsia mercoledì. Le forze dell’ordine hanno negato che i due omicidi siano collegati al ritrovamento di un terzo corpo. Infatti, il corpo di una donna di 32 anni è stato scoperto all’interno di un veicolo vicino al ristorante, dove gli agenti hanno iniziato le indagini dopo aver ricevuto la segnalazione di un testimone.