Nadia Rinaldi quanto è dimagrita

Una delle nostre attrici e showgirl più stimate, Nadia Rinaldi, è adorata da molte persone. Quando l’abbiamo conosciuta era piuttosto cicciottella, ma poi, grazie a un intervento, sembra aver perso molti chili. Oggi è in forma e sembra aver perso circa 80 chili. Durante un’intervista di Barbara D’Urso, Nadia stessa ha descritto il suo faticoso e lungo percorso. Durante il suo percorso, avrebbe dovuto sottoporsi a un regime di dieta ed esercizio fisico, oltre che ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Nadia Rinaldi, il suo percorso di dimagrimento

Durante un’intervista, Nadia ha dichiarato di essere felicissima che la sua lotta venga riconosciuta da altri. Ha fatto riferimento al fatto che è stata ovviamente costretta a sopportare situazioni estremamente difficili. Non ha voluto parlare della sua situazione precedente, che ha descritto come “non buona”. Non mi sono sentita molto bene ultimamente e siamo risultati positivi al Covid, quindi siamo stati messi in quarantena”, ha detto. Dopo un intervento chirurgico riuscito, sono successe molte cose positive, ha detto. Nel momento in cui sono risultata negativa al test e sono potuta tornare a vivere, mi sono sentita rinata”, ha detto l’attrice.