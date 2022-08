Non pagano il parcheggiatore abusivo e vanno al bar: al ritorno trovano i vetri spaccati

Dopo essersi recati in un bar di Lago Patria, a Napoli, ieri sera intorno alle 22.15, due persone hanno trovato i vetri dei più finestrini della loro auto in frantumi. L’incidente è avvenuto nei pressi di un noto bar della zona. È impossibile provare che i due episodi siano collegati, ma fenomeni del genere sono frequenti. L’ultima volta era toccato a un giovane in via Generale Orsini, nel quartiere Chiaia, dover fare i conti con i vetri rotti dopo aver rifiutato il pagamento da parte di un parcheggiatore abusivo.

Ieri sera, verso le 22.15, davanti a un bar di Lago Patria, due fratelli hanno parcheggiato la loro auto di tre mesi e sono stati avvicinati da un parcheggiatore abusivo che ha preteso il pagamento prima di lasciare il loro veicolo. I fratelli si sono rifiutati e sono entrati nel bar per prendere un caffè; quando sono tornati pochi minuti dopo, hanno scoperto che il vetro del più finerino era stato rotto e che tutti i vani all’interno dell’auto erano stati aperti e lasciati in disordine, nonostante non fosse visibile nulla all’interno dell’auto.

In molti hanno raccontato ai due ragazzi che non è la prima volta che accadono episodi del genere nella zona, sempre a seguito del rifiuto di pagare i parcheggiatori abusivi che, come in tutta Napoli, “pattugliano” le zone più frequentate soprattutto nei fine settimana. I protagonisti di questa vicenda hanno denunciato il fatto a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha diffuso le foto dell’accaduto sul web e ha poi commentato: “Per i delinquenti travestiti da parcheggiatori abusivi bisogna agire con severità, devono stare in galera senza cauzione, l’unica misura per estirpare questo cancro.”