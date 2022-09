Non tutti sanno chi è Alessio La Padula: Biografia, Età, Ilary Blasi, vita privata e Amici

Chi è Alessio La Padula?

Nome: Alessio La Padula

Alessio La Padula Data di nascita: 4 Settembre 1996

4 Settembre 1996 Età: 25 Anni

25 Anni Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Ballerino

Ballerino Luogo di nascita: Eboli (Sa)

Eboli (Sa) Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Tatuaggi: uno sul petto e uno sul braccio destro

uno sul petto e uno sul braccio destro Profilo Instagram ufficiale: @alessiolapadula

Alessio La Padula è nato il 4 settembre 1996 a Eboli, in provincia di Salerno. Ha un ottimo rapporto con la madre e il fratello, tanto da dedicare a entrambi il suo ingresso ad Amici. A soli 10 anni inizia a ballare, inseguendo il sogno di diventare un ballerino professionista. Nel 2011 è stato selezionato dal Russian Ballet College per entrare nella loro scuola; un’esperienza che gli ha permesso di acquisire maggiore esperienza. In questo periodo ha anche proseguito gli studi presso un noto conservatorio di Lione, in Francia. Quando ha deciso di tornare in Italia da Lione, lo ha fatto per partecipare ad Amici, programma per il quale è poi diventato un ballerino professionista.

Da quando l’11 luglio è stata ufficializzata la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sui social media si sono susseguiti avvistamenti di Blasi e Alessio La Padula insieme: in effetti, negli ultimi mesi ci sono stati addirittura dei “like” e dei “cuoricini” tra i due. Le speculazioni su un ipotetico interesse sono state alimentate dalle voci che vedono la Blasi innamorata di un bel ragazzo.

Attualmente Alessio La Padula condivide un ruolo professionale con altri ballerini di Amici, tra cui Lorella Boccia, Marcello Sacchetta, Virginia Tomarchio, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino e Andreas Muller. Nel 2008 si esibisce con la compagnia in un pezzo coreografato da Kledi Kadiu. Nello stesso anno ha vinto uno stage presso la Parsons Dance Company di New York grazie al casting show “Amici”. Dopo aver completato con questo successo, è stato assunto per lavorare con Emma Marrone nel suo tour, ma progetto è stato poi cancellato. Viene ingaggiato anche dalla cantante Alessandra Amoroso per il suo tour, ma anche questo progetto viene annullato.

Secondo alcune indiscrezioni, la D’Amario ha avuto una relazione sentimentale con la collega Elena, ballerina professionista di Amici. I due sono stati visti insieme durante i festeggiamenti per la Coppa Italia e sono stati avvistati in posa affettuose per le strade di Napoli. In una foto, il braccio di Alessio sembra essere sulle spalle di Elena ed entrambi indossano un anello rosso alla mano sinistra. Le speculazioni sulla loro relazione non avanti da tempo. Sembra che abbiano trascorso il periodo di clausura insieme nella casa di lui a Salerno e diverse foto li ritraggono con un anello rosso.