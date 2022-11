Non tutti sanno chi è Gilles Rocca? Età, carriera, biografia, Tale e quale Show, fidanzata e figli

Età, provenienza, calcio

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983. È stato chiamato così in onore di Gilles Villeneuve, pilota di Formula 1 della Ferrari, morto in un tragico incidente nel maggio 1982. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Rocca sognava il calcio e ha giocato per quattro anni nelle giovanili della Lazio. In seguito, il Cervia lo ingaggiò dopo il suo prematuro ritiro dal calcio a causa di un infortunio.

Da Sanremo a Ballando con le stelle

Oltre a comparire in film importanti come Carabinieri, Nero a metà e Don Matteo, Rocca si è fatto notare per altri curiosi motivi. Il padre di Gilles Rocca possiede una rinomata ditta di noleggio e riparazione di strumenti musicali. Lavora per molti anni per il Festival di Sanremo e finisce sul palco dell’Ariston come “tecnico”, ma quando compare inavvertitamente sul palco durante una grande rissa tra Morgan e Bugo, il suo volto diventa quello di un noto attore. Nel 2020, Gilles Rocca partecipa a Ballando con le stelle, celebre trasmissione televisiva condotta da Milly Carlucci. Pur non partendo con molti favori, lui e Lucrezia Lando sono stati i personaggi centrali di un crescendo che lo ha portato alla vittoria, dove ha superato Paolo Conticini.

Nel 2021, Gilles è uno dei concorrenti della 15ª edizione de L’Isola dei famosi. La sua esperienza in Honduras dura 50 giorni e non è priva di difficoltà: sceglie di tornare in Italia per stare di nuovo con la sua fidanzata, nonostante la possibilità di rimanere a Playa Imboscada.

Gilles Rocca Tale e Quale Show 2022

L’attuale edizione di Tale e quale Show, che inizia venerdì 30 settembre su Rai 1, vede la partecipazione di Gilles Rocca e di altri sette concorrenti. I personaggi che si contenderanno il titolo sono: Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Elena Ballerini, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli).

Vita privata e la fidanzata Miriam Galanti

Sembra che il periodo di crisi sia finito, perché Gilles Rocca e Miriam Galanti stanno ancora insieme dopo la partecipazione a “L’isola dei famosi” nel 2021. Nel settembre 2021, le voci di una rottura si erano fatte insistenti dopo la loro partecipazione a “L’isola dei famosi”. Tuttavia, lo stesso Gilles ha poi scritto un post sul suo profilo ufficiale Instagram, esprimendo l’importanza di salvaguardare un amore nato 12 anni prima, il che sembra indicare che il periodo di crisi è finito. Numerose foto che immortalano la bella coppia sono disponibili sui social media.