Ondata di caldo in Spagna, 84 morti in 3 giorni e decine di incendi: “Livello estremo di rischio”

Sono già 84 i morti registrati a causa dell’ondata di caldo record in Spagna, ma il numero è destinato a salire. Lunedì Sanchez ha dichiarato che si tratta di un “livello di rischio estremo”.

Secondo il monitoraggio giornaliero della mortalità dell’Istituto Carlos III della Sanità (MoMo) (dipendente dal Ministero della Salute), la Spagna ha registrato 84 decessi negli ultimi tre giorni, uno dei Paesi europei più duramente colpiti dalle alte temperature.

Madrid ha registrato più di 700 morti tra l’11 e il 18 giugno, quando il mese scorso si è verificata un’ondata di caldo anomalo, ma questa volta le cifre potrebbero essere molto più alte.

Secondo i ricercatori dell’Istituto Carlos III, Cristina Linares e Julio Díaz, ogni anno in Spagna muoiono circa 1.300 persone a causa del caldo, un numero sorprendentemente basso se si considera quanto fa caldo qui. Dopo l’ondata di calore del 2003, che ha ucciso più di 6.000 persone in Spagna in sole due settimane, è stato messo in atto un piano nazionale per prevenire futuri decessi. Ora viene attivato di routine.

Secondo l’Agenzia Meteorologica di Stato, da domenica scorsa sono state registrate temperature superiori ai 40 gradi in diverse zone del Paese. La temperatura più alta finora registrata è stata di 45,7 gradi ad Almonte (Huelva) due giorni fa. L’ondata di calore non dovrebbe terminare almeno fino a lunedì 18 luglio e il picco è previsto per questo fine settimana.