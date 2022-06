Orietta Berti: chi sono i figli Omar e Otis, età, carriera, vita privata, figli

Orietta Berti è una cantante italiana la quale non ha bisogno di alcuna presentazione. Ha contribuito a scrivere la storia della musica del nostro paese. Ma che cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete ad esempio chi sono i suoi figli? Si chiamano Omar e Otis e sono nati dalla storia d’amore tra la cantante e Osvaldo Paterlini.

Riguardo la vita professionale di Orietta Berti conosciamo tanto, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Una cosa è certa ovvero che la cantante ha vissuto un grande amore e stiamo parlando del marito Osvaldo Paterlini. I due si sono sposati nel 1967 dopo qualche anno di fidanzamento e da quel momento non si sono più lasciati. Insieme hanno messo al mondo due figli ovvero Omar e Otis Paterlini. Cosa sappiamo di loro e delle loro vita privata?

Orietta Berti, chi sono i suoi figli

Come abbiamo avuto modo di anticipare la cantante e il marito Osvaldo hanno avuto due figli. Stiamo parlando di Omar e Otis, nati rispettivamente nel 1975 e 1980. Sono molto riservati e per questo motivo di loro non abbiamo tante informazioni. Una cosa è certa ovvero che Omar è il primogenito, mentre Otis è nato in un secondo momento ed ha reso nonni i suoi genitori. Pare che i figli della nota cantante abbiano deciso di portare avanti una tradizione familiare piuttosto singolare ovvero tutti i loro nomi cominciano con la vocale O. Tutto ciò ci fa capire quando la famiglia Berti sia comunque legata alle tradizioni.

Chi è Omar

Il primogenito di Orietta è Osvaldo è nato nel 1975 e pare che in qualche moto abbia seguito le orme della madre. Non è un cantante ma è un motociclista e suona la chitarra in una band. Pare che abbia ereditato proprio dalla madre la passione per la musica. Avete seguito le orme di Orienta però ha preferito rimanere lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip e per questo motivo sono i due non abbiamo tante informazioni.

Otis chi è il secondogenito di Orietta

Il secondogenito della cantante si chiama Otis e pare che quest’ultimo abbia deciso di dedicarsi principalmente agli studi. Si è diplomato e poi ha intrapreso un percorso universitario. Si è laureato in Scienze della comunicazione ha dedicato gran parte della sua vita allo sport ed è diventato un giocatore di basket professionista. Quest’ultimo è sposato ed ha avuto due figlie Olivia e Ottavia continuando così la tradizione di dare i nomi che iniziano con la vocale O.