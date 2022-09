Oroscopo Branko 29-30 settembre 2022, le previsioni complete

Ariete

AMORE: La vita mette ostacoli al cuore, ma con la sua esperienza può superare qualsiasi cosa. SALUTE: Se rimani sveglio così tanto più tardi, non ti divertirai molto. SOLDI: Distinguiti per il tuo impegno e perseveranza sul lavoro. COLORE: grigio. NUMERO: 2.

Toro

AMORE: Fai attenzione perché il tuo atteggiamento può essere frainteso da qualcuno. Evita un problema in seguito. SALUTE: Riposare per evitare un po’ certi disagi. SOLDI: Cerca formazione per migliorare le tue aspettative professionali. COLORE: Bordeaux. NUMERO: 22.

Gemelli

AMORE: Non prendere alcun tipo di decisione con la testa calda poiché è più probabile che ti sbagli. SALUTE: Fai attenzione a non scoraggiarti troppo, fai cose che ti aiutano a sentirti meglio. SOLDI: affronta le sfide di fine mese. COLORE: piombo. NUMERO: 23.

Cancro

AMORE: Mantieni la tua sanità mentale anche se quella persona sta cedendo al tuo fascino. Le cose dovrebbero essere prese molto lentamente. SALUTE: Nonostante tutto, dovresti sempre mantenere un atteggiamento positivo. SOLDI: Se sprechi quello che hai dopo potresti averne bisogno. COLORE: Lilla. NUMERO: 19.

Leone

AMORE: Non dimenticare di condividere con il tuo partner quelle speranze che hai nel cuore. SALUTE: Non arrabbiarti, altrimenti il ​​​​tuo sistema nervoso potrebbe finire in guai seri. SOLDI: non lasciare che il mese finisca senza compiti in sospeso. COLORE: Marrone. NUMERO: 7.

Vergine

AMORE: I rischi per il tuo cuore sono sempre presenti, ma molte volte da tutto può nascere qualcosa di grande. SALUTE: mantenere un buon atteggiamento per superare i problemi di salute. SOLDI: salire nella vita dipenderà dallo sforzo che ci metti. COLORE: Rosso. NUMERO: 3.

Bilancia

AMORE: Prendi le cose con calma in quella relazione, a poco a poco le cose accadranno. SALUTE: Dovresti prenderti un momento della giornata per respirare e calmarti un po’, sarà sempre una cosa positiva. SOLDI: Non aver paura di avviare un’impresa. COLORE: viola. NUMERO: 6.

Scorpione

AMORE: Non pretendere dal tuo partner cose che non sei in grado di dare ad altre persone. SALUTE: Comprendi che se non ti prendi cura di te stesso puoi complicare la tua salute. Utilizzare misure protettive. SOLDI: Non occupare i soldi destinati al risparmio. COLORE: Giallo. NUMERO: 30.

Sagittario

AMORE: Non logorare la relazione a causa della tua mancanza di sincerità. Anche se le cose non sembrano buone, se ne dovrebbe parlare. SALUTE: Evitare a tutti i costi di correre il rischio di incidenti. SOLDI: non smettere di preoccuparti di adempiere pienamente ai tuoi obblighi. COLORE: Marrone. NUMERO: 10.

Capricorno

AMORE: Non chiudere il tuo cuore perché potresti finire per alienare una brava persona che potrebbe renderti molto felice. SALUTE: guarisci prima di mettere ulteriormente a rischio la tua salute. SOLDI: Non dimenticare che se aiuti chi ne ha bisogno, l’universo ti ricompenserà sempre. COLORE: Bianco. NUMERO: 15.

Acquario

AMORE: La sincerità è la chiave per migliorare le cose tra di voi, ma fai attenzione a come dici le cose. SALUTE: Fai più attenzione con il peso in eccesso, poiché in un modo o nell’altro influisce sulla tua salute. SOLDI: Esci una volta per tutte alla ricerca di nuove sfide professionali. COLORE: Verde.NUMERO: 13.

Pesci

AMORE: Il percorso che scegli va fatto con la consapevolezza che nulla è scritto nella pietra, quindi la tua storia va scritta insieme. SALUTE: avere una vita sessuale responsabile e così eviterai alcuni problemi. SOLDI: fai molta attenzione ad aumentare i tuoi debiti bancari. COLORE: Fucsia. NUMERO: 5.