Oroscopo Branko settimanale dal 26 settembre al 2 Ottobre 2022

Ariete

AMORE: La paura eccessiva non aiuta una relazione a consolidarsi perché a poco a poco divora i legami affettivi. SALUTE: Devi fare la tua parte per migliorare. SOLDI: Devi avere più perseveranza per raggiungere il successo. COLORE: terracotta. NUMERO: 21.

Toro

AMORE: Ricorda che una bugia può finire per diventare una palla di neve molto distruttiva per una relazione. SALUTE: Si prega di evitare di guidare dopo aver bevuto alcolici. SOLDI: Non sprecare i soldi che sei riuscito a raccogliere, agisci in modo responsabile. COLORE : Lilla. NUMERO : 7.

Gemelli

AMORE: Tutto ciò che fai o dici deve provenire dal cuore, questo aiuterà le altre persone a sentirsi onesto. SALUTE: È pericoloso andare in mare così continuamente. SOLDI: Attenzione a spendere più del necessario a queste diciottesima festa. COLORE: rosa. NUMERO: 16.

Cancro

AMORE: Il modo migliore per uscire dal dubbio è parlare con la persona giusta. SALUTE: Non abusare del tuo giovane spirito o che tu ci creda o no potresti finire per soffrire la tua salute. SOLDI: Inizia la seconda metà del mese mettendo in ordine i tuoi conti in sospeso. COLORE: Verde. NUMERO: 24.

Leone

AMORE: Non lasciarti ingannare solo dalle lusinghe che quella persona ti fa perché in realtà le sue intenzioni non sono molto buone. SALUTE: tirarsi su è il primo passo che devi fare per sentirti meglio. SOLDI: Credi di più nelle tue capacità e scopri come sfruttarle. COLORE: Marrone. NUMERO: 11.

Vergine

AMORE: Fai attenzione che l’orgoglio finisce per darti consigli sbagliati che finiscono per influenzare il tuo destino emotivo. SALUTE: Attenzione alle condizioni dovute allo stress. SOLDI: Devi rischiare di più se vuoi ottenere quel lavoro che hai tanto desiderato. COLORE: Rosso. NUMERO: 6.

Bilancia

AMORE: Le tue azioni dovrebbero mirare a consolidare quella relazione di coppia. SALUTE: Non lasciarti avvolgere da stati depressivi, questo può essere pericoloso. SOLDI: Non devi sfidare la fortuna quando si tratta di questioni di lavoro. COLORE: Azzurro. NUMERO: 4.

Scorpione

AMORE: Tieni presente che la sincerità deve far parte della relazione fin dall’inizio. SALUTE: La tua salute non dovrebbe essere presa come un gioco in quanto è molto pericolosa per te. SOLDI: Devi essere aperto a nuove alternative presentate dal mercato del lavoro. COLORE: Beige. NUMERO: 7.

Sagittario

AMORE: Metti più entusiasmo in quella relazione che stai iniziando in modo che possa essere proiettata nel tempo. SALUTE: Non lasciare che un brutto momento ti dia sui nervi e ti faccia crollare. SOLDI: Prima di accettare un’offerta di lavoro, verifica se ha una proiezione futura. COLORE: Bianco. NUMERO: 3.

Capricorno

AMORE: Comprendi che in una relazione di coppia si dovrebbe parlare di tutto, che sia buono o cattivo. SALUTE: è necessario che il tuo corpo rimanga in equilibrio per stare bene. SOLDI: Vai a superare gli ostacoli che ti vengono posti di fronte. COLORE: Viola. NUMERO: 8.

Acquario

AMORE: fai in modo che la persona con cui stai iniziando una relazione senta che la stai giocando totalmente. SALUTE: Hai bisogno di un po’ di calma, che ti permetta di recuperare un po’ di forza. SOLDI: Lo sforzo extra sul lavoro sarà ben ricompensato. COLORE: Blu. NUMERO: 18.

Pesci

AMORE: La felicità non è istantanea, si raggiunge nel tempo e con la dimostrazione dell’affetto.SALUTE: Devi concentrare tutte le tue energie sul recupero ma soprattutto sulla cura di te stesso. SOLDI: L’eccesso di materialismo non aiuta affatto le finanze. COLORE: Calipso. NUMERO: 1.