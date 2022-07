Oroscopo Branko classifica oggi 9 luglio 2022

Ariete

L’arrivo del weekend vi farà molto bene, e anche oggi vivrete una giornata particolarmente armoniosa e positiva nelle vostre emozioni. Anche le questioni di cuore e la vita intima funzioneranno abbastanza bene per te, senza nemmeno escludere alcune sorprese in amore che potrebbero portarti una grande felicità inaspettata.

Toro

Dopo alcuni giorni difficili o molto stress, oggi sembra che i pianeti stiano cospirando a tuo favore, quindi ti aspetta una giornata notevolmente più piacevole, sia nella vita intima che nel lavoro o nelle questioni sociali, oltre a una giornata moderatamente buona fortuna che ti aiuterà a vedere il frutto dei tuoi sforzi.

Gemelli

Anche se oggi ti sveglierai con la migliore disposizione e gli scopi più nobili, tuttavia, potresti avere qualche piccola delusione o delusione nei confronti del tuo partner o di una delle persone che ami di più. Ma non ti devi preoccupare, si tratta solo di una leggera turbolenza temporanea e molto presto il disagio sarà passato.

Cancro

Se vuoi guardare indietro fallo senza paura, perché il passato e i ricordi sono le radici su cui si afferma il nostro essere e la nostra vita, ma tieni lontano dal tuo cuore il dolore o la tristezza perché il meglio non è ancora arrivato, hai perso nulla e non hai fallito in nulla, perché ciò che è veramente tuo rimarrà.

Leone

Lì apri la porta a una giornata grande, fruttuosa e felice, e in tutti i campi troverai gioia e soddisfazione, sia nel lavoro, nella vita sociale, nella famiglia o nell’amore. Un giorno fortunato se devi viaggiare e altrettanto ottimo per intraprendere ogni tipo di iniziativa, materiale o personale. Fidati della tua stella.

Vergine

Ti aspetta una giornata ideale per stare con i tuoi cari, la tua famiglia o i migliori amici, anche per perderti nel tuo lavoro domestico o intellettuale o semplicemente goderti la pace di casa. Hai bisogno di tranquillità per trovare il meglio di te e dimenticare i problemi quotidiani che offuscano la tua anima.

Bilancia

Se ti aspetti una giornata serena, piacevole e serena, dovresti togliertelo dalla testa perché le stelle indicano che tensioni o problemi ti pioveranno addosso da tutte le parti, che appariranno di sorpresa e ti costringeranno a dirigere la tua attenzione a piccoli o nessun problema appetitoso. Turbolenza familiare o con il tuo partner.

Scorpione

Stai molto attento alle spese perché se non stai attento oggi possono spararti e poi te ne pentirai. Lo stesso accadrà se stai aspettando soldi o che qualcuno ti paghi un debito, le cose potrebbero non andare come immaginavi oggi. Sii prudente o la tua economia sarà in pericolo.

Sagittario

Se oggi hai intenzione di dedicare la giornata allo sport o al contatto con la natura o la montagna, dovresti stare attento a incidenti o infortuni. E se devi viaggiare o passare gran parte della giornata al volante della tua auto, fai attenzione ed evita di fare cose pazze o sconsiderate, oggi può succedere quello che non è mai successo.

Capricorno

La fortuna ti arriva grazie a un viaggio, o all’arrivo di qualcuno che viene da lontano. Se è per lavoro, la fortuna materiale verrà da te, ma se incontri di nuovo una persona cara, allora ti porterà fortuna a livello personale e forse anche materiale. Qualcosa di buono ti aspetta oggi, qualcosa che non è nella tua vita quotidiana.

Acquario

Il weekend inizierà per te con qualche tensione o preoccupazione per il lavoro o per i soldi. Fai attenzione alle spese perché potresti avere spiacevoli sorprese o sentire che il futuro è più incerto di quanto immaginassi. Ma non è proprio una brutta giornata, man mano che avanza ti sentirai meglio.

Pesci

Sei assalito dalla tristezza o dalle preoccupazioni sentimentali, ti senti triste per l’amore che ti manca o forse perché temi di perdere quello che hai ora. Aiuti e rendi sempre più felici coloro che ti circondano, e lo fai perché viene davvero dal tuo cuore, ma i dolori segreti dell’amore sono nascosti nella tua anima.