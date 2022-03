Oroscopo Branko della settimana dal 7 al 13 Marzo 2022, anticipazioni dettagliate

Ariete

Una persona ti dà una guida in un’azienda. Cambiamenti nell’economia. Ricevi denaro. Preoccupazioni per i bambini. Qualcuno vicino alla cura. Fai attenzione a non commettere gli stessi errori. Ottieni una risposta di ciò che ti aspetti. Qualcosa con un cimitero. Cambio di orario. Lavoro: prenditi cura dei colleghi che ti rendono doppiamente chiaro. Sogni che ti avvertono di qualcosa. Salute: Mal di testa e nervi. Amore: avventure romantiche. Non fraintendere ciò che ti dicono. Qualcuno del passato che viene con il desiderio di riconciliarsi. Coppie: fai quello che vuoi, non lasciare che gli altri ti dicano cosa fare. Single: Acquisti che devi fare, ma controlla te stesso. Cambia in un armadio importante. Nuove avventure. Donna: Vedrai i tuoi nemici cadere. Nuovi annunci. Qualcosa nel cielo con molte luci che ti preoccupa. Uomo: Non sentirti in colpa per nulla. Una nuova idea che ti porta abbondanza. Suggerimento: la cosa migliore nella vita è essere positivi.

Toro

Nuove emozioni. Acquisto di biancheria. Stai combattendo per qualcosa che vuoi. Non lasciare che un gruppo ti faccia dire cose che non sono. Oscillazioni. Spostarsi. Scopri qualcosa che ti infastidisce e ti rende triste. Attenzione alle perdite. Si perde qualcosa di importante su alcuni documenti. Lavoro: non dare giudizi su qualcosa che non sai di un collega. Business molto produttivo. Salute: Esercizio fisico. Amore: Farai pace con le persone del passato. Qualcosa con un nascondiglio. Viaggia per un’azienda. Coppie: Cambio di camera. Attenzione all’inganno. Mantieni le tue promesse. Una situazione è chiarita. Single: Nuove emozioni. Inviti. Un ciclo è chiuso. Nuove idee. Cambiamento di impiego. Donna: Senti che i tuoi cari ti stanno abbandonando. Nascite. Riconciliazione con la famiglia. Uomo: Gioie in terre fredde. Qualcuno ti chiede di non lasciarlo in un posto. Un nuovo inizio di attività. Suggerimento: chiedete a Dio e vedrete i vostri successi.

Gemelli

Preoccupati che i soldi non siano sufficienti. Nuove parole da una persona vicina. Una persona ti aiuta in un problema familiare. Il denaro cambia. Alegrías risolve un problema. Preoccupazione familiare. Non scherzare in luoghi senza uscita. Invito in sospeso. Nuova tecnologia. Lavoro: Fratelli che ti mettono in debito o qualcosa in cui perdi. Amore nel tuo ambiente. Salute: Buona. Amore: ricevi supporto dagli amici. Tutto viene e così anche l’abbondanza. Voi pregate. Giochi esotici. Coppie: Gioia felicità. Cancella i soldi che hai quello che puoi, ma esci da ciò che ti rallenta lungo la strada. Single: Gioia con i fratelli. Non discutere per strada. Metti tutto in armonia. Ti danno buone notizie. Donna: Fiducia in se stessa. Regali. Sorprese e gioie in questa settimana. Fatto curioso con una catena. Uomo: La fortuna è con te questo fine settimana. Ti aspetti che ti venga detto qualcosa su un membro della famiglia. Suggerimento: sii calmo tutto arriva.

Cancro

Non riesci a dormire a causa dei debiti. Ti fanno pagare i soldi che devi. Una porta spirituale che si apre per te. Stai lontano dai pettegolezzi. Soldi che vengono da te e risolvi un problema. Qualcosa con una sorella che ha bisogno di te. Prenditi cura di ciò che è tuo. Apri gli occhi in una riunione con gli amici. Lavoro: cerca soluzioni ai problemi. Ti dedichi molto al tuo partner. Acquisto di regali. Salute: disagio in bocca. Amore: Nuove relazioni d’amore. Un nuovo circolo amichevole. Dovete dire la verità. Coppie: le incomprensioni sono chiarite. La relazione si rafforza. Investimenti immobiliari. Ingenuità. Single: Lascia la gelosia. Prenditi cura della tua salute. Ricevi denaro. Vai a posto con un sacco di macchina. Tu aiuti un fratello. Donna: Sei in ritardo per una riunione di famiglia. Affermazioni che ti infastidiscono per il tuo partner. Uomo: Ti innamori di qualcuno del passato. Tormenti dovuti all’infedeltà. Invito amico. Suggerimento: non impedire a tutto di arrivare.

Leone

Problemi con il trasporto. Sei determinato ad apportare modifiche alla tua casa e risolvere i problemi. Riattivate la vostra fede. Ti stanno cercando per qualcosa di importante. Nuovi risultati su qualcosa che stavi aspettando. Oscillazioni. Cambia il luogo in cui lavori. Parteciperai a un luogo dove vivrai qualcosa di molto bello. Lavoro: non trascurare le tue responsabilità. Fai attenzione che puoi perdere ciò che hai nell’economia. Salute: Malessere generale. Amore: ti dimentichi di una data importante. Parla con il tuo partner di ciò che vuoi. La persona accanto a te si prende cura di te. Coppie: Devi correggere gli errori del passato. Ti aiutano in questo momento. Qualcuno ti dà un consiglio. Single: Accordi importanti. Non uscire di notte. Devi assicurarti che il tuo futuro lo abbia nelle tue mani. Donna: Un commento è chiarito. Un sostegno familiare che ti aiuta ad andare avanti. Devi cambiare quel cattivo carattere. Uomo: Questi orecchini di bambini adolescenti. Un nuovo percorso. Non tacere. Suggerimento: quello che ti aspetti arriva.

Vergine

Non lasciare che terze parti entrino nella tua vita. Visiti un posto con molto freddo. In sospeso con debito che non è possibile annullare. L’energia dell’amore è attivata. Cambiamenti in un viaggio nelle vicinanze. Ti aprono le porte per nuovi affari. Qualcosa con uno scrittore. Divertimento a casa necessario. Lavoro: devi stare attento nel tuo ufficio. Consegni qualcosa in tempo. Una verità che dici. Salute: Bere più acqua. Amore: chiarisci una situazione con un membro della famiglia. Un nuovo programma. Chiudi i cambiamenti che ti avvantaggiano. Coppie: Viaggi in famiglia. Amici che ti chiedono qualcosa. Una nuova produzione. Articoli in vendita. Single: Qualcosa con valuta estera. Ti fanno un reclamo. Disagio per un membro della famiglia. Donna: Gioie. Pulizia in casa. Non lasciare che ti tradiscano. Trova il tuo spazio. Accompagni l’amico nel dolore del lutto. Uomo: Non essere più uno del gruppo che dovresti distinguerti. Nuovi percorsi. Superi gli ostacoli. Suggerimento: ascolta e accetta le modifiche.

Bilancia

Mentre il tuo cervello potrebbe voler caricare avanti con idee nuove e rivoluzionarie, c’è qualcosa che ti trattiene dal mettere in moto queste idee, Bilancia. Potrebbe essere che ci sia una vocina nella tua testa che ti dice di rallentare e di non accettare automaticamente le cose e di adottarle nella tua vita solo perché sono nuove. Fai del tuo meglio per trovare un equilibrio tra questi due punti di vista.

Scorpione

Potresti sentirti come se stessi portando a spasso un cucciolo che non si piega, Scorpione. Il cucciolo è curioso e, a volte, piuttosto sconsiderato. Non sa dei pericoli delle auto o di un guinzaglio attorcigliato. Hai una grande responsabilità nell’insegnare a questo cane qualche lezione, dandogli allo stesso tempo un po’ di libertà per uscire ed esplorare da solo. Guadagnati il ​​rispetto degli altri temperando la disciplina con il divertimento.

Sagittario

I tuoi processi mentali potrebbero incontrare un intoppo quando scopri che ci sono alcune regole e linee guida a cui devi attenerti, Sagittario. A volte ti senti come se fossi al di sopra di tutte le regole, che puoi stabilire le tue in base alla tua morale personale e che tutto andrà bene. Sfortunatamente, a volte devi obbedire alle regole degli altri. Cerca di non essere turbato da questo; basta affrontarlo.

Capricorno

In tutto il tempo trascorso cercando di stabilizzare le tue emozioni e raggiungere la sensibilità, potresti rimanere troppo preso dai tuoi sentimenti, Capricorno. Per questo motivo, potresti non aver ascoltato la tua mente razionale ultimamente, anche se ti sta chiedendo di andare avanti in una situazione diversa. Prenditi del tempo per ascoltare i tuoi pensieri e prenderli più sul serio di quanto non lo sei mai stato.

Acquario

Più puoi applicare alla tua vita i consigli che dai agli altri, meglio starai, Acquario. Nessuno seguirà un leader che non si attiene ai propri standard. Se hai intenzione di offrire la tua guida a qualcun altro, assicurati di essere disposto a operare secondo le stesse regole e ad accettare feedback sulla loro efficacia.

Pesci

Potresti essere su una pista lenta e costante di disciplina che abbraccia un modo più antico e tradizionale di vedere le cose, Pesci. Improvvisamente, però, vieni colpito da una forza aggressiva che ti spinge a fare le cose in modo diverso. Più provi a resistere a questa forza, più è suscettibile di causare attrito e tensione. Apri le braccia e accogli questa nuova energia che avrà un effetto molto positivo su di te.