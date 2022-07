Oroscopo Branko domani 1 agosto 2022: lo zodiaco per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 1 agosto SAGITTARIO

È possibile che oggi provi una certa ossessione per le questioni emotive e sessuali, dovrai imparare a dominare quei desideri intensi. Inoltre, alcuni sentimenti come la gelosia, il risentimento e la vendetta dovrebbero essere evitati, perché non portano a nulla di positivo, anzi… Pensa un po’ a quella che viene chiamata intelligenza emotiva.

Salute:2 Soldi: 3 amore: 2 Lavoro: 2

Oroscopo Branko 1 agosto CAPRICORNO

Oggi sarà sicuramente una giornata da dedicare al tuo partner, se ne hai uno: concediti tempo per le relazioni, esprimi le tue emozioni e i tuoi pensieri con sincerità. Se puoi, Capricorno, una buona opzione sarebbe quella di organizzare un viaggio di fine settimana con la tua dolce metà o con i tuoi amici in un posto speciale; ti divertirai molto.

Salute:2 Soldi: 2 amore: 3 Lavoro: 3

Oroscopo Branko 1 agosto ACQUARIO

Cerca di non entrare in polemiche con il tuo partner oggi, Acquario, perché questo potrebbe danneggiare la relazione, è meglio che mostri i tuoi sentimenti in modo misurato. Cerca di mantenere l’equilibrio. Se ti senti molto teso, esci a fare sport al mattino, ti sentirai molto meglio e anche il tuo corpo ti ringrazierà.

Salute:2 Soldi: 3 amore: 2 Lavoro: 3

Oroscopo Branko 1 agosto PESCI

Oggi sarà una giornata da dedicare alla famiglia, anche se potrebbe esserci qualche tensione emotiva; se provi a comunicare in modo gentile, calmo e logico, puoi risolvere qualsiasi problema: non fare il ruolo di vittima, affronta tutte le tue responsabilità con coraggio e non lasciarti sfuggire.