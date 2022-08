Oroscopo Branko domani 11 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 11 agosto Sagittario

È giunto il momento di esprimere ciò che senti senza paura di ciò che diranno gli altri, non incolpare te stesso per errori che non hai commesso e lascia che la vita scorra . Goditi tutti i momenti che ti vengono incontro e goditeli.

Oroscopo Branko 11 agosto Capricorno

Prenditi più cura del tuo ambiente, in particolare della famiglia , poiché potrebbero esserci dei problemi dovuti al carattere che avrai nei prossimi giorni. Concediti l’opportunità di amare la tua personalità con tutte le tue forze, non c’è nessuno come te.

Oroscopo Branko 11 agosto Acquario

C’è una persona del tuo stesso sesso che è interessata a te, ma ha paura di dirtelo perché non sa come reagirai. Se te lo dice e non ti piace, non dargli false speranze. Abbi cura di colpi e cadute perché saranno all’ordine del giorno.

Oroscopo Branko 11 agosto Pesci

Hai un bel po’ di progetti a portata di mano, ma possono essere realizzati solo se fai la tua parte e fai uno sforzo. Un amore del passato sarà presente nei tuoi sogni, ma non dovresti prenderlo come qualcosa di speciale perché non lo è.