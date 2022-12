Oroscopo Branko domani 11 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Gli ultimi mesi ti hanno portato a rivedere la tua responsabilità nei confronti del collettivo. Ora avrai più possibilità di concretizzarti nell’impegno con gli aspetti sociali, umanitari ed ecologici. L’amicizia richiede limiti, revisione e realismo, ma senza perdere il senso della fraternità. Realizzazione di tutto ciò che è alternativo, innovativo e futuristico.

TORO

Gli ultimi mesi ti hanno portato a una revisione in termini di risultati e ambizioni della tua carriera. Ora avrai condizioni più favorevoli per progredire, in particolare utilizzando l’alternativa, le nuove tecnologie, i media, Internet, ecc. Periodo favorevole per assumere più autorità, leadership e maturare. Cerca di gestire la tua vita in modo indipendente e fallo accadere.

GEMELLI

Gli ultimi mesi lo hanno mobilitato a rivedere la sua fede ei suoi principi. Ha dovuto affinare le sue convinzioni, che ora porteranno maggiore libertà e consapevolezza collettiva. Questo sarà un periodo di fede pratica, quello che ti chiede risultati. Impegno per visioni di vita e studi superiori. Implementazione verso piani futuri.

CANCRO

Gli ultimi mesi hanno richiesto una seria revisione delle tue emozioni profonde. Era necessario maturare quello che si sente e avere uno sguardo più freddo e oggettivo. I tempi sono ormai maturi per porre i propri limiti ai valori condivisi e alle divisioni con gli altri. Maturazione anche del suo impegno per la comprensione dell’occulto e di ciò che va oltre la superficie.

LEONE

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivedere le tue relazioni e collaborazioni. Ora è più preparato a prendere impegni, così come a rifinire gli spigoli e porre limiti alle relazioni e persino a chiuderne alcune. Conosci i tuoi limiti per quanto riguarda la vita sociale e/o romantica. Sii impegnato nel tuo senso di equità ed equilibrio nella vita.

VERGINE

Gli ultimi mesi hanno portato interrogativi e revisioni sul lavoro, su come svolge il suo servizio, sul suo rapporto con il corpo, la salute e il mondo materiale. Ora è meglio attrezzato per perseguire un lavoro alternativo e più indipendente. Anche l’impegno a portare più conoscenze pratiche ai loro compiti. Anche la salute richiede impegno, serietà e disciplina.

BILANCIA

Gli ultimi mesi ti hanno portato a rivedere il tuo senso di impegno nei confronti di te stesso e del tuo percorso. Ora sei meglio equipaggiato per assumere l’autorità attraverso il potere personale e la creatività. Per quanto tu sia una persona di relazioni, dovrai dimostrare che puoi gestirlo da solo. Impegno a possedere la propria vita. Limiti anche per bambini e ragazzi.

SCORPIONE

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivedere il tuo impegno per la tua vita personale, casa, famiglia e radici. Questa profonda revisione emotiva è stata molto utile per te e ora avrai più forza per rendere la tua casa una realtà e/o stabilire meglio i tuoi confini emotivi. Le esperienze familiari richiedono impegno e limiti. Sappi essere obiettivo in campo emotivo. Maturità, uscita dalla posizione infantile e crescita.

SAGITTARIO

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivedere il tuo discorso e la tua comunicazione. Ora sarai più preparato a comunicare con maturità, professionalità e autorità. Sappi quando stare zitto e, quando lo fai, fallo con autorità e maturità. Ottimo avere più impegno per gli studi. Fai anche scelte più informate.

CAPRICORNO

Gli ultimi mesi gli hanno chiesto di rivedere le sue realizzazioni economiche e materiali nel senso del realismo e del lavoro che gli sono propri. Ora sarai meglio preparato ad eseguire i tuoi piani per la crescita dei valori materiali, finanziari e personali. Innovazioni combinate con sforzi che generano risultati. Più impegno per i tuoi talenti e valori.

ACQUARIO

Saturno era retrogrado nel tuo segno (solare o ascendente), chiedendoti di rivedere la realtà della tua vita e il senso di autorità. Ora sarai meglio preparato a perfezionarti, crescere e maturare i tuoi concetti su chi sei. Tutta la sua capacità di innovare e rivoluzionare assume un tono di realismo e realizzazione, rispettando i propri limiti.

PESCI

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivalutare con maturità la tua energia spirituale e psichica. Ora sei meglio preparato per il tuo impegno con la tua sensibilità, medianità ed energie sottili, il tutto in un tono più realistico. Anche una lapidazione e un impegno per l’analisi razionale dei modelli subconsci. Struttura dietro le quinte.