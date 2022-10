Oroscopo Branko domani 12 ottobre 2022: lo zodiaco al top per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 12 ottobre Ariete

Cambiamento favorevole nella vita sentimentale, o semplicemente nella vita intima, riconciliazione dopo un litigio o un disaccordo con il proprio partner o qualche altra persona cara. Le questioni di cuore ti influenzeranno molto in questo giorno e presterai loro la tua attenzione con più intensità rispetto ad altre volte, ma alla fine andrà per il meglio. Non continuare a lasciare ciò che devi fare ora per dopo. Mostra la tua creatività e canalizza tutta l’energia che porti dentro in modo positivo. Misura le tue parole, non correre in niente. Pensa attentamente a quello che dirai prima di parlare. Sii più premuroso verso coloro che ami.

PAROLA SANTA: Canale

NUMERI FORTUNATI: 37, 5, 40

Oroscopo Branko 12 ottobre Toro

Segui la strada che sai essere quella giusta e quella che ti porterà al successo, altri ti consiglieranno e cercheranno di farti andare in un’altra direzione, ma ora devi essere forte e fare le cose come le senti perché in alla fine porterai grande gioia. In passato hai già avuto un fallimento perché ti sei lasciato influenzare. Lasci i vecchi sensi di colpa e ora usi tutta quell’energia per crescere nell’aspetto personale. Lascerai che tutti si assumano le proprie responsabilità in relazione alla famiglia e alla casa. Dedicherai più tempo a te stesso, perché sai bene che te lo meriti.

PAROLA SANTA: Canale

NUMERI FORTUNATI: 37, 5, 40

Oroscopo Branko 12 ottobre Gemelli

Oggi la fortuna ti sorriderà, ma sarà soprattutto grazie all’aiuto di un amico o collega che ti tiene in grande considerazione e anche da te si aspetta molto. È un giorno fortunato, ma sarà anche il frutto della tua grande capacità di conquistare gli altri e convincerli ad aiutarti e supportarti in un modo o nell’altro. Cercherai maggiore stabilità nella tua vita. Ti criticherai sia negativamente che positivamente. Si entra in un periodo di autovalutazione, di riconoscimento personale. Rompi con qualcosa che fai da molti anni e che, sebbene ti abbia dato buoni guadagni economici, non ti soddisfa a livello personale.

PAROLA SANTA: Canale

NUMERI FORTUNATI: 37, 5, 40

Oroscopo Branko 12 ottobre Cancro

Segui il tuo percorso, lungo il percorso che sai che alla fine ti porterà alla vittoria o alla felicità. Solo tu, meglio di chiunque altro, sai di cosa hai bisogno e come ottenerlo. Chi ti circonda e ti ama ti obbliga a prendere altre strade e a guardare altrove, ma il tuo cuore conosce la strada e presto inizierai a camminare. Rimani attivo fisicamente e mentalmente. Non lasciare che la routine ti domini e ti svegli dal letargo che tu stesso hai creato. È tempo di mettere in atto i tuoi progetti. Vai alla ricerca della compagnia di persone organizzate e sicure di sé e fatti contagiare dalla loro energia. Controlla tutti i tipi di fanatismo ed esagerazioni.