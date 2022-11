Oroscopo Branko domani 13 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche se oggi è un giorno di riposo, Scorpione, se hai un progetto tra le mani che ti emoziona ogni giorno e in cui credi assolutamente, cogli l’ occasione per rivedere la tua lista di contatti, per rifinire i dettagli, per fare una telefonata per l’imminente settimana. Hai un grande futuro e questo è un buon momento per fare uno sforzo in campo professionale. Quello che fai oggi al riguardo è molto ben previsto. Le tue idee e decisioni avranno successo. Il tuo partner potrebbe non capire del tutto che preferisci investire il tuo fine settimana in questa faccenda per la quale hai combattuto così duramente ogni giorno, Scorpione. Se si mette in mezzo, prova a spiegargli quanto è importante per te. Se è la persona che pensavi, ti capirà e ti sosterrà.Ma se ha la reazione opposta, inizia a pensare se ti ama davvero tanto quanto credi.