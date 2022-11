Oroscopo Branko domani 13 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Non demoralizzarti, Acquario, se oggi sorgono piccole battute d’arresto. La vita è così, non è quasi mai piatta, ha sempre alti e bassi che dobbiamo superare. Inoltre, hai già affrontato quotidianamente serie difficoltà che hai saputo superare grazie alla tua grande forza interiore. Oggi è probabile che qualcuno, magari un caro amico o il tuo stesso partner, sia impegnato in un argomento che non ti piace affatto. Non devi fare cose che non vuoi. Se vogliono portarti nel loro campo, alzati, dì chiaramente che preferisci fare qualcos’altro. Nell’aspetto dell’amore, se sei un cuore libero, i bei tempi ti aspettano con qualcuno che ti piace. Ma non avere fretta in una relazione, impulsivo Acquario. L’amore della tua vita non è ancora vicino,ma confida ogni giorno che ogni giorno ce ne sia meno per trovarlo.

Oroscopo Branko 13 novembre Pesci