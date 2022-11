Oroscopo Branko weekend 12 e 13 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE



Le tue emozioni saranno molto più impulsive, espansive ed estroverse ora. Tuttavia, è necessario incanalare questa forza in azioni più razionali e ben ponderate. Il tuo senso di impegno per il progresso collettivo ti aiuta a esprimere maggiormente le tue convinzioni, visioni del mondo e principi. L’espansione richiede pianificazione e realismo.

TORO



L’intensità dello scambio di valori affettivi, sessuali e condivisi sarà ora elevata. Tuttavia, devi ricordare di dare la priorità alla tua autostima con pragmatismo e razionalità per bilanciare queste emozioni. Questo momento gli dà molta priorità per assumere di più la propria autorità, anche perché non si metta in una posizione di dipendenza dagli altri, ma sappia condividere in modo sano.

GEMELLI



Le vostre emozioni saranno intense l’una verso l’altro, le collaborazioni e la vita sociale. Tuttavia, questo momento ti chiede di concentrarti su te stesso. Cerca di vivere ciò in cui credi, esprimi le tue opinioni e sii autentico per bilanciare bene con gli altri. Il tuo senso di impegno nei confronti dei tuoi principi, fede e visione del mondo ti aiuterà.

CANCRO



Le tue emozioni legate al piano materiale, al lavoro e alla salute saranno molto intense a causa del posizionamento lunare. Tuttavia, è necessario cercare l’integrazione e la comprensione emotiva e spirituale in modo che il materiale possa vivere con più equilibrio. C’è un impegno per la maturazione e la pulizia emotiva che deve aver luogo ora e ti sarà molto utile.

LEONE



Le tue emozioni sono intense e focalizzate sulla tua creatività e personalità. Tuttavia, sarà necessario ricordare che devi portare questa creatività e questa luce alle persone, condividendo il meglio che hai con i tuoi coetanei e il pubblico. C’è un senso di maturità e responsabilità nei confronti delle relazioni che aiuta il processo, motivandoti a non isolarti.

VERGINE



Le tue emozioni personali e la tua soggettività ora parlano chiaro. Tuttavia, è necessario lavorare, progredire e assumersi la responsabilità. Tutto questo sarà importante per bilanciare e maturare il regno emotivo. C’è un forte senso di responsabilità pragmatica ora che ti ricorda di agire nel presente per i progressi che desideri in termini di lavoro e realizzazione materiale.

BILANCIA



La tua mente è molto stimolata, espansiva e soggettiva in questo momento. Sarà però necessario guardare oltre le paure e i limiti di questo settore, guardando alla vita con più fiducia, ottimismo e visione allargata. L’impegno a rafforzare la fiducia in te stesso ti aiuta ad avere più sicurezza per avventurarti e aprirti alle possibilità.

SCORPIONE



Le loro emozioni attraversano molto del pragmatico, materiale e finanziario. Tuttavia, non dovresti perdere tempo ad aggrapparti solo a questo lato della vita, poiché ora devi lavorare sulla tua soggettività e approfondire i tuoi problemi emotivi. C’è un forte senso di impegno per la maturazione emotiva. Tagliare l’emotivo aiuterà nella trasformazione, anche materiale.

SAGITTARIO



La Luna nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta maggiore soggettività e centratura nella tua visione. Tuttavia, sei in un momento in cui devi aprirti di più per essere utile agli altri. Cerca di considerare, essere corretto e imparziale per bilanciare le tue emozioni. C’è un forte senso di impegno razionale che ti aiuta ad avere relazioni più sane.

CAPRICORNO



Le emozioni ei complessi subconsci, psicologici o spirituali sono fortemente mobilitati ora. Tuttavia, tutto questo dovrebbe darti la forza di cambiare la tua vita materiale, il lavoro e la salute. Cerca realismo e logica per bilanciare il lato sottile. Saturno, il tuo sovrano, rafforza il tuo impegno per il mondo materiale e il progresso delle conquiste nel presente.

ACQUARIO



Le vostre emozioni saranno intense nel senso di dare il vostro contributo alla collettività e commuovere le masse, i gruppi e le amicizie. Tuttavia, devi essere molto attento, poiché ora devi cercare di più la tua coscienza e la tua vita personale. Saturno nel tuo segno (sole o sorgere) ti porta un forte impegno per la tua identità e il tuo percorso personale.

PESCI



Le tue emozioni vibrano fortemente a favore della carriera, della visibilità sociale, dell’autorità e del progresso materiale. Tuttavia, ci vorrà una buona dose di introspezione e comprensione emotiva per bilanciare questo. Il tuo percorso ora ti chiede di guardarti dentro. C’è un forte senso di impegno emotivo e spirituale che assiste in questo processo.