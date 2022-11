Oroscopo Paolo Fox weekend 12 e 13 novembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Oggi è uno di quei giorni in cui preferisci evitare le faccende domestiche, a meno che non implichino l’organizzazione e la revisione di ciò che hai e dove. Ricorda i tuoi oroscopi per novembre 2022, se stavi aspettando il momento per cercare carte o organizzare un archivista, approfittane di oggi.

Toro

Vivete in un periodo in cui tendete a fare tutto il possibile per evitare situazioni disordinate o imprevedibili, crisi e manifestazioni emotive, avete bisogno di stabilità emotiva nel vostro mondo, più di ogni altra cosa.

Gemelli

La Luna sarà nel tuo segno fino a venerdì, quindi probabilmente vivrai la settimana con la tendenza a vivere le tue emozioni in superficie, ma anche con la volontà di costruire una nuova realtà per te stesso da ciò che detta il tuo bisogno di sentirti sicuro ed emotivamente contenuto.

Cancro

Il resto della settimana, sarà facile per te metterti nei panni di chiunque con estrema facilità. Stai vivendo un periodo molto empatico in cui ti sarà facile capire le ragioni e il punto di vista delle persone che ti circondano. Non permettere a nessuno di manipolarti.

Leone

Ti senti più ribelle del solito, oserei persino dire che se da qui a venerdì senti che il tuo carattere o comportamento viene criticato, ti sforzerai di continuare a “scandalizzare” e quindi chiarire la tua posizione.

Vergine

Il resto della settimana ti sentirai più incline a valutare e apprezzare tutto ciò che è tangibile e reale. Devi sapere che hai un terreno solido sotto i piedi, ma devi anche essere rispettato dagli altri per sentirti al sicuro.

Bilancia

Oggi è un giorno in cui puoi sentirti straordinariamente felice e tollerante, purché non ti senti ingabbiato o rinchiuso. Hai bisogno di spazio e libertà personale, e se ti trovi in un ambiente in cui non puoi esprimere liberamente le tue idee, lotterai per recuperare il tuo spazio emotivo e mentale.

Scorpione

Puoi passare questa settimana con molta energia nervosa, anche un po ‘paranoica, è come se avessi molta paura del tradimento. Se sei in una relazione, potresti chiedere impegno o aspettare che il tuo partner rinunci a qualcosa per mostrare la sua lealtà.

Sagittario

Se stavi aspettando un buon momento per risolvere una discussione o un disaccordo, usa oggi. Dal momento che sarà molto difficile per te reagire in modo aggressivo, puoi conquistare qualsiasi cuore con modi gentili e raffinati.

Capricorno

Se incontri nuove persone oggi, puoi essere timido finché non ti senti a tuo agio. Puoi anche essere molto silenzioso, analizzando e ascoltando ciò che accade prima di interagire. Come coppia, puoi facilmente sentirti intimidito a livello sessuale.

Acquario

Non ti sentirai a tuo agio nel seguire gli ordini di qualcuno che non ammiri abbastanza. Stai iniziando una giornata in cui puoi goderti di essere al centro dell’attenzione, puoi persino scoprirti più protagonista o istrionico di qualsiasi altro giorno del mese.

Pesci

Cerca di mantenere la calma, perché oggi sei disposto ad essere devoto e accomodante, e questo può portarti a prendere una decisione sbagliata guidata dal tuo bisogno di compiacere un altro. In questi giorni, è normale se ti trovi a cercare sicurezza e familiarità in tutto ciò che fai.