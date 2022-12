Oroscopo Branko domani 15 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 15 dicembre Sagittario

Siate prudenti con i vostri soldi e non fatevi coinvolgere in investimenti o operazioni troppo rischiose perché le influenze astrali potrebbero non favorirvi. Proporranno un “grande affare” o un “magnifico” investimento o qualcosa del genere, ma se vuoi che tutto vada bene devi riflettere prima di prendere decisioni.

Oroscopo Branko 15 dicembre Capricorno

Hai una grande volontà e anche un enorme spirito di lotta e sacrificio, ma devi anche tenere presente che non possiamo avere tutto ciò che vogliamo, non importa quanto ci sforziamo. Oggi avrai una giornata difficile perché il destino ti ricorderà i tuoi limiti e ciò che non puoi ottenere.

Oroscopo Branko 15 dicembre Acquario

Spesso le persone intorno a te non ti capiscono o si fanno un’immagine di te che non ha nulla a che fare con la realtà. Oggi vivrai una situazione di questo tipo, agendo in modo molto diverso da quello che avrebbero fatto molte delle persone intorno a te in una questione legata al lavoro o alle tue finanze.

Oroscopo Branko 15 dicembre Pesci

Non temere il futuro, né i problemi e le minacce del momento presente. Tutto quello che hai fatto per gli altri, che è stato tanto, ti tornerà moltiplicato e dove meno te lo aspetteresti. Forse oggi hai un campione che questa è una realtà perché un problema verrà risolto in modo quasi miracoloso.