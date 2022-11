Oroscopo Branko domani 16 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete



Attraverserai alcuni momenti in cui l’irrequietezza potrebbe portarti via molti dei successi che ti sono costati troppo lavoro da raggiungere. Impedisci che accada. Amore: sarai troppo freddo e distante con la tua anima gemella. Cerca di essere più premuroso, non è colpa sua per i problemi che stai attraversando.Ricchezza: sappi che l’intuizione ti farà mettere in risalto la tua creatività e allo stesso tempo ti aiuterà a raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato da tempo e che non potevi raggiungere. Benessere: fai attenzione al cibo che mangi, poiché gli eccessi potrebbero causare un certo disagio al corpo. Cerca di diminuire le porzioni

Toro

Allontanati da coloro che causano solo problemi nella tua vita. Preparati, poiché potrebbero esserci molti conflitti su piccole cose che potrebbero influenzare il tuo umore. Amore: cerca di maturare in amore, sei già una grande persona ed è ora che tu cerchi la persona giusta. È tempo di amare e prendersi cura dell’altro. Ricchezza: smetti di dubitare e prendi quelle decisioni importanti oggi. Approfitta di questa giornata poiché avrai tutti i requisiti per riuscire in ciò che proponi. Benessere: Giornata opportuna per un controllo medico. Smetti di essere così testardo e vai alla clinica medica per vedere in che stato è la tua salute.

Gemelli

Impara che non devi mai dimenticare il passato, devi solo prendere le distanze da quelle situazioni o momenti che ti tolgono il buon umore. Amore: se hai intenzione di uscire con i tuoi amici, preparati perché dovrai negoziare con la tua anima gemella la scelta delle uscite per il prossimo fine settimana.Ricchezza: pensa e cerca nuove opzioni per portare a termine impegni che sono stati a lungo rimandati. Se necessario, unisciti a quel tuo amico. Benessere: nel pomeriggio con il tuo partner dovresti programmare un incontro all’aperto, in modo da rinnovare le energie negative accumulate giorni fa.

Cancro

Probabilmente sarà un periodo di dubbi e un po’ di negatività con le persone intorno a te. Tempo per incontrare nuove persone e cambiare l’ambiente affettivo. Amore: per quanto ti senti attaccato dalla gelosia del tuo amante, ascoltalo. Cerca di capirlo, dal momento che non hai avuto un buon atteggiamento nei suoi confronti.Ricchezza: se non hai un buon lavoro, rilassati perché in breve tempo lo otterrai. Prova ad uscire a cercarlo e ad inviare il CV a tutte le aziende che fanno candidature. Benessere: lascia che i sentimenti si espandano e scopri le emozioni che la vita ti offre. Cerca di usare la fantasia per liberare la tua mente.