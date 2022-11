Oroscopo Branko e Paolo Fox 15 e 16 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Acquario

Oggi, Acquario, decidi di migliorare la comunicazione con gli altri, perché al momento sei un po’ in ritardo ogni giorno. Farai bene in tutte le aree. Ultimamente sei stato un po’ stagnante, ti è mancato qualche stimolo, ma oggi puoi ricevere un messaggio che sarà come uno shock e che ti darà la voglia e la spinta per andare avanti ancora lungo la strada che avevi tracciato all’inseguimento un obiettivo. Inizia a guardare la vita in modo molto più positivo ogni giorno. Non pensare alle cose che non hai più fatto. Non considerare gli errori o ciò che non sei ancora stato in grado di fare un fallimento. La vita ha i suoi tempi e ogni persona raggiunge il suo obiettivo nel momento che ha destinato. Nel campo dell’amore, Acquario,È sempre un buon momento per amare, anche se a volte non è facile.