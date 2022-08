Oroscopo Branko domani 19 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 19 agosto Leone

Tendi ad essere un tipo di persona “tutto o niente”. La moderazione non fa per te. Il che va bene, la maggior parte delle volte. Ma significa che a volte finisci per avere troppo di una cosa buona, o non abbastanza di qualcosa di cui hai bisogno. Poiché il Sole, il tuo sovrano, è in una posizione forte, sei disposto a impegnarti fermamente per una nuova idea. Ma prima di decidere di attuare un cambiamento drastico, considera la possibilità che un sottile aggiustamento sia sufficiente. Oggi scoprirete che facendo poco si ottiene un grande risultato attraente. Oroscopo Branko 19 agosto Vergine

Le apparenze possono essere ingannevoli. Vedere non è sempre credere. Ci facciamo un disservizio quando prestiamo troppa attenzione a ciò che è in superficie senza considerare ciò che è sotto. Non è come dire che ci sono sempre due modi di guardare la stessa situazione, ce ne sono centinaia! Il rischio è che preferiamo un unico punto di vista e proviamo a imporlo. Fai una bella valutazione della situazione oggi. Questo non solo ti permetterà di valutarne il valore… ma troverai un modo innovativo per farlo funzionare. Oroscopo Branko 19 agosto Bilancia

“Voltare una nuova foglia” è una frase strana. Se provassimo a farlo, spezzeremmo la foglia allo stelo. Quindi, non si riferisce al voltare le “pagine” di un libro? Questo suggerisce l’idea di passare a un’altra pagina? E, se sì, è un libro che dovremmo scrivere noi stessi? O un tomo pieno di consigli di un altro autore? La storia della tua vita è già stata scritta? Oppure, girando su un’altra pagina, puoi lasciare un segno unico nel mondo? La scelta è tua. Ma sappi che oggi hai la capacità di iniziare una nuova e affascinante storia. Oroscopo Branko 19 agosto Scorpione