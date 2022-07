Oroscopo Branko domani 20 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 20 luglio Ariete

Il coraggio è necessario se vuoi ottenere qualcosa nella vita. Almeno, questo è quello che dicono e, in una certa misura, hanno ragione. Ma il coraggio non è tutto. Alcune sfide richiedono gentilezza e sensibilità e, per quanto ci proviamo, queste qualità non sono sempre compatibili con prendere decisioni rapide ed efficaci. Oggi la cosa migliore è provare prima con un atteggiamento amichevole. Se questa strategia non è efficace come vorresti, non esitare a parlare e sii audace. Va bene essere schietti quando si tratta del tuo cuore… soprattutto quando hai la capacità di cambiare le cose.

