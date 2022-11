Oroscopo Branko domani 21 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 21 novembre Ariete

I pianeti vi influenzano in modo nettamente positivo, in particolare Giove, che vi porterà fortuna e vi aiuterà a trascorrere una giornata particolarmente piacevole. È tempo di dimenticare le fatiche e le preoccupazioni del lavoro e rompere la monotonia, viaggiare o cercare nuove attività e ampliare i propri orizzonti.

Oroscopo Branko 21 novembre Toro

Oggi ti sentirai felice e pieno di speranza, anche se non c’erano molte ragioni per farlo. Tuttavia è probabile che tu non sia molto comunicativo, anzi molte volte sentirai il bisogno di stare da solo o goderti momenti molto intimi con il tuo partner. Devi allontanarti dal trambusto e cercare la pace.

Oroscopo Branko 21 novembre Gemelli

La giornata riserverà molte sorprese per te, cambiamenti inaspettati e forse qualche dolorosa delusione. Tutto ciò che ti aspetti e hai pensato per oggi molto probabilmente non verrà fuori e, nonostante ciò, ti aspettano tante novità che riempiranno la tua giornata in modo molto diverso. Allo stesso tempo, qualcosa che volevi davvero non accadrà.

Oroscopo Branko 21 novembre Cancro

Hai una vita interiore molto ricca, un intero mondo pieno di sogni e fantasie. Il problema è che in molti momenti quell’universo interiore, invece di arricchirti, può diventare il tuo più grande nemico, rappresentando davanti a te un mondo di oscurità che non è reale. Oggi dovresti tenere al sicuro le tue fantasie.