Oroscopo Branko domani 21 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 21 novembre Leone

Vivrai questa giornata con una certa nostalgia, le questioni di cuore ti toccheranno più del solito. Non apparirai così davanti agli altri e ti dimostrerai molto attivo, deciso e partecipe, ma dentro di te ci sarà un misto di amore e tristezza dovuto a qualche delusione o recente disgrazia sentimentale.

Oroscopo Branko 21 novembre Vergine

Per come sei, è molto difficile vederti un giorno completamente felice, soddisfatto o pieno di pace. Tuttavia, oggi potrebbe essere quel giorno se aiuti un po’ gli eventi, i pianeti ti invieranno le loro migliori influenze e potresti avere uno di quei rari momenti in cui puoi davvero rilassare tutto il tuo essere.

Oroscopo Branko 21 novembre Bilancia

Ti aspetta una giornata “impegnativa”, di quelle in cui ti svegli sperando di avere una giornata serena, goderti la pace e il riposo, ma poi tutto si rivela al contrario, sorgono numerosi imprevisti, problemi che possono interessarti oi tuoi familiari più intimi. In generale è una domenica molto nervosa e si va da qui a lì.

Oroscopo Branko 21 novembre Scorpione

Avrai una giornata molto casalinga e familiare, in fondo è quello di cui hai più bisogno in questo momento per ricaricare le batterie nel profondo del tuo cuore. Oggi hai bisogno di “staccare la spina” e allontanarti dalle faccende mondane o dalla vita sociale per riconnetterti con il tuo lato più intimo e sentirti circondato da coloro che ami di più.