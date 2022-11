Oroscopo Branko domani 21 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 21 novembre Sagittario

Giove, il tuo pianeta dominante, quello che ti porta fortuna e ti ispira ottimismo e gioia, è oggi in un ottimo stato cosmico e ti porterà una giornata molto felice e fortunata, ideale per qualsiasi attività lavorativa o di svago che desideri svolgere out.out, specialmente quelli che desideri di più. Oggi puoi provare una grande gioia.

Oroscopo Branko 21 novembre Capricorno

Dietro la tua immagine responsabile e austera, totalmente concentrata sul lavoro e sugli obblighi, si nasconde una persona più sensibile di quanto sembri e che ha un profondo bisogno di amore. Oggi tirerai fuori, in misura molto maggiore, quel lato romantico e segreto che quasi tutti ignorano di te, ma sei minacciato di delusione.

Oroscopo Branko 21 novembre Acquario

A volte i peggiori nemici, o almeno quelli che ci creano più problemi, sono proprio quelli che ci sono più vicini o che portano il nostro sangue. Proprio oggi farai esperienza di quello che abbiamo appena detto, soprattutto ti senti molto incompreso e chi ti è più vicino ti vede come uno strambo.

Oroscopo Branko 21 novembre Pesci

Devi buttarti nell’arena e lottare per l’amore della persona che porti nel cuore. Questo è un buon momento astrale e quindi o lo capisci adesso o non lo capirai mai. È probabile che avrai una sorpresa molto positiva o, se del caso, che le cose non andranno così male come ti aspettavi. È ora di lasciarlo al destino.