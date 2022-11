Oroscopo Branko domani 22 novembre 2022: le predizioni astrali Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come ogni giorno Noi della redazione vi forniamo l’elenco completo dell’ Oroscopo di Branko. In questo periodo di pandemia è guerra crediamo sia molto utile avere qualche consiglio su come affrontare le problematiche della vita chi arriva direttamente dal cielo. Ricordiamo a tutti che le previsioni astrali non hanno nulla di scientifico, consigliamo di non prendere tutto quello che leggete la lettera

Oroscopo Branko 22 novembre Ariete

Le risorse ei profitti condivisi sono favorevolmente enfatizzati. Anche se pensavi che i tuoi progetti e le tue idee non ricevessero l’attenzione che volevi, ora avranno il supporto di persone influenti, in modo che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi. Il tuo interesse per la metafisica ti porterà a capirti meglio e proiettarti in modo intelligente. I pianeti ti stanno spostando in un nuovo ciclo, Ariete. Presto sarai in una nuova “storia”. Dovrai fare il punto su ciò che hai imparato nelle settimane precedenti. Chi sei è legato al grado di pace che hai nella tua vita e se sei stato in grado o meno di risolvere alcuni conflitti. Hai imparato bene le lezioni? Senza dubbio, hai un dono per calmare le situazioni di tensione.

PAROLA SACRA: Progetto

Progetto NUMERI FORTUNATI: 43, 28, 14

Oroscopo Branko 22 novembre Toro

Impara a ridere di ciò che ieri ti ha fatto urlare o piangere. Prenditi dei momenti per rilassarti e recuperare energia e pace. Maggiore è la fretta e la richiesta della tua attenzione, paralizza ogni azione e non fare nulla o addirittura pensare per cinque minuti. Prenditi cura del tuo stato emotivo. Non permettere a nessuno di farti esplodere. Hai effettuato la pulizia che le configurazioni planetarie ti hanno chiesto di fare nelle ultime settimane, Toro? Se è così, oggi dovresti iniziare a sentirti meno appesantito dalle convenzioni della tua vita. Hai indubbiamente risolto alcuni dei problemi nelle tue relazioni. Vi sentirete come se foste in una sorta di rinascita attraverso il prossimo ciclo.

Oroscopo Branko 22 novembre Gemelli

Istruirai molti a prendersi cura della natura e ad aiutare gli animali abbandonati. Applicherai energia e interesse nella tua carriera o professione. Non mancheranno riconoscimenti e profitti. La tua mente sarà un vulcano di idee nuove e brillanti. Prenderai l’iniziativa nelle questioni della comunità. L’agitazione sociale che è stata nella tua vita nelle ultime tre settimane sta volgendo al termine, Gemelli. L’energia celeste ti aiuterà a imparare alcune lezioni e a prepararti per il prossimo ciclo. Sarebbe fantastico se tu avessi successo e onori perché questo ti aiuterebbe ad affrontare le prossime settimane. Sarà un momento di meditazione e di sentirsi un po’ disconnessi dal mondo.

Oroscopo Branko 22 novembre Cancro

La tua intuizione super sviluppata ti guiderà come mai prima d’ora. I tuoi sogni saranno molto rivelatori e vedrai cosa succederà in futuro. Preferirai la privacy di pochi, ma buoni amici. Ti godrai di più la vita mantenendo un’agenda in cui dividi il tuo tempo dando più importanza alla casa. Questa è la fine della prima fase della tua “socializzazione”, Cancro. Sei soddisfatto delle persone che hai incontrato? Di solito puoi trarre il massimo da questi incontri, ma il tuo senso politico ti ha deluso? Ti ha portato in direzioni in cui non volevi andare? Approfitta di questa pausa per riprendere fiato e capire dove sei oggi e dove vuoi essere domani.