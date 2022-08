Oroscopo Branko domani 23 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 23 agosto Leone

Dopo qualche giorno turbolento o inquieto a causa di incomprensioni sentimentali o familiari, ora il riposo viene di nuovo da te e i problemi si risolvono a tuo favore, perché ora i pianeti più fortunati proteggono il tuo cammino e tutto è fatto come vuoi tu. È tempo di realizzare molti sogni.

Oroscopo Branko 23 agosto Vergine

Non è molto comune ritrovarsi felici nell’amore, festeggiare un trionfo o realizzare un sogno, ma oggi avrete l’opportunità di vivere alcune di queste cose o di avvicinarvi molto. Molto molto presto il Sole sarà nel tuo segno e verrà finalmente il momento di raccogliere ciò che è stato seminato o materializzare qualche illusione.

Oroscopo Branko 23 agosto Bilancia

Oggi corri il grande pericolo di lasciarti trasportare dalle emozioni negative, dalla depressione o dalla malinconia, anche se di livello molto piccolo. Qualsiasi problema o qualsiasi opposizione, sia sul lavoro che in altri ambiti, a volte può causarti un grande sconforto perché hai bisogno più di chiunque altro per vivere in armonia.

Oroscopo Branko 23 agosto S corpione

Fai attenzione ai nemici che attaccano alle spalle, traditori o cospiratori, soprattutto in ambito professionale, ma se sei in vacanza è improbabile che te ne liberi perché ti minaccia una dolorosa delusione, ma in questo caso a livello personale campo o famiglia. Ma questa crisi è positiva e presto passerà.