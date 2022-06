Oroscopo Branko oggi venerdì 24 giugno 2022: la giornata zodiacale per te al TOP

ARIETE

È tutto possibile, ma ci sono cose improbabili nel mezzo delle possibilità. Questo è un momento della vita in cui la tua anima ha bisogno di muoversi attraverso il terreno più sicuro possibile, senza grandi sconvolgimenti o battute d’arresto.

TORO

Può darsi che nulla sia come immaginavi, ma è quello che hai la capacità di intervenire e prendere iniziative, di correggere le deviazioni e mantenere i piani in corso, secondo la tua visione.

GEMELLI

Tutto ciò che dici è soggetto a interpretazioni che possono tranquillamente distorcere ciò che intendevi comunicare. Ci sono momenti in cui questo può essere oggetto di umorismo e battute, ma non sarebbe il caso ora.

CANCRO

Sebbene la risorsa umana sia la più complicata di tutte, è con questa che la tua anima ha bisogno di impastare il destino, perché non c’è modo di vincere le tue pretese di spropriando qualsiasi aiuto. Solo con la cooperazione.

LEONE

La vita su questo pianeta non è mai priva di tensioni, perché quando riposano, quelle degli altri si aggiornano contaminando il loro stato d’animo. Le tensioni, nella migliore delle ipotesi, promuovono la creatività.

VERGINE

Lontana è la distanza che la tua mente determina, perché ciò che intendi può tecnicamente essere molto vicino, ma se sei pigro o in un momento sciatto, la vicinanza si converte facilmente in distanza.

BILANCIA

La sfiducia ha i suoi argomenti, ma in pratica sono inappropriati, perché generano disagio e disagio che non possono essere lasciati da parte, come se non esistessero. Per lo meno, indaga sul motivo della sfiducia.

SCORPIONE

La cosa più difficile è assumere una postura imparziale, riuscire a vedere la situazione in modo più equo, evitando di tirare eccessivamente la sardina dalla propria parte, senza poter vedere che dall’altra parte c’è la vita.

SAGITTARIO

Così tante estremità sciolte si sono messe in mezzo, e tutti sembrano aver cospirato per esibirsi allo stesso tempo, il che ti fa venire voglia di prendere a calci il secchio e abbandonare tutto. Evita di radicalizzarti, tratta tutto con spirito pratico.

CAPRICORNO

Prenditi del tempo per la tua gioia, fai ciò che offri con piacere e rinnova il tuo spirito, per continuare, più tardi e come sempre, in contesa con le perrengues e le assurdità che accadono ogni giorno.

ACQUARIO

La questione del comfort non è da trattare come se fosse lusso, qualcosa di stravagante. Al contrario, il comfort deve essere costruito in base alle proprie esigenze, avvalendosi di tutti gli ingredienti disponibili.

PESCI

La colpa è della sorella del desiderio, perché se non mancasse nulla, non ci sarebbe desiderio. Anche se non manca nulla, ci sarebbe un desiderio che solleverebbe la questione se, in una serie di cose, tutto andrebbe bene con la condizione confortevole in cui si trova.