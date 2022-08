Oroscopo Branko domani 25 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 25 agosto Leone

La Luna e altri pianeti stanno formando aspetti armonici e di conseguenza vi aspetta una giornata molto ispirata e protetta dalla fortuna, soprattutto in campo lavorativo, finanziario o sociale. Ma se ti stai ancora godendo le vacanze, non devi preoccuparti perché la giornata ti porterà anche gioie importanti.

Oroscopo Branko 25 agosto Vergine

Rimarrai deluso da un amico o da una persona che ammiri e di cui ti fidi. Ma anche se è logico che all’inizio ti faccia male, devi tenere a mente che il destino ti sta facendo un favore, perché a poco a poco sta rimuovendo dalla tua vita le persone che non ti stanno bene e che un giorno ti tradirebbero.

Oroscopo Branko 25 agosto Bilancia

Il destino ti invierà aiuto per superare una situazione difficile che hai appena vissuto o che stai per vivere. Arriverà un nuovo amico in sostituzione di un altro che è partito e ti ha lasciato l’amaro in bocca, e questo che viene ora è molto meglio di quello che è partito e che non è mai stato veramente tuo amico.

Oroscopo Branko 25 agosto S corpione

Ti aspetta un giorno molto fortunato, almeno lo sentirai così. Un insieme di combinazioni armoniche tra la Luna e gli altri pianeti ti farà ottenere il meglio di te stesso e incanalare la tua energia in modo costruttivo, sia nelle questioni lavorative e materiali che nelle relazioni personali e più intime.