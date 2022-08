Oroscopo Branko domani 25 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 25 agosto Sagittario

Ottime notizie stanno per arrivare da te, in parte è un giorno di sorprese e in parte te lo aspettavi, ma la verità è che gioia e speranza regnano di nuovo intorno a te. Grandi traguardi si stanno avvicinando per te, sia nella sfera lavorativa che in quella materiale, così come nella vita intima e familiare, e presto busseranno alla tua porta.

Oroscopo Branko 25 agosto Capricorno

Oggi ti sentirai un po’ malinconico o sarai particolarmente introverso, senza che ci sia un motivo particolare, anche se la gioia regna intorno a te e la giornata ti porta risultati o buone notizie. In realtà, la tua anima nasconde un dolore d’amore che era passato inosservato a quasi tutte le persone intorno a te.

Oroscopo Branko 25 agosto Acquario

I pianeti sono ben organizzati e la fortuna sarà con te oggi. Devi prendere una decisione importante che influenzerà il tuo futuro, oggi o molto presto, ed è una questione difficile perché hai diverse opzioni da considerare, tuttavia, farai la scelta giusta e aprirai un nuovo percorso molto positivo per te stesso.

Oroscopo Branko 25 agosto Pesci

Non fare lo stesso errore due volte. In passato ti hanno tradito e abusato della tua fiducia e gentilezza, ma se non rimedierai, la stessa cosa potrebbe succederti di nuovo molto presto. Ci sono molti lupi travestiti da pecore intorno a te e devi stare attento quando ti fidi di loro o ti metti nelle loro mani.