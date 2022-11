Oroscopo Branko domani 25 novembre 2022: Leone comunicare. Bilancia abbondanza

Leone

Goditi questo Ringraziamento. Trova quel momento speciale in cui puoi rivedere tutto il bene e il male della tua vita; e ti renderai conto che c’è più di buono che di cattivo in esso. È tempo di fermarsi e ringraziare Dio, il Creatore e la vita per tutte quelle benedizioni che ha riversato su di te, così come sui tuoi cari.

PAROLA SACRA: Comunicare

NUMERI FORTUNATI: 14, 20, 9

Vergine

Dai il tuo amore in abbondanza e goditi questa giornata con la tua famiglia e i tuoi amici. Tutti abbiamo attraversato momenti difficili, ma se abbiamo fede, la nostra forza spirituale è ciò che ci fa rialzare e ricominciare a combattere. Oggi è il giorno per ringraziare per la vita, per il privilegio di essere qui a godersi la vita.

Bilancia

Rendi questo giorno davvero speciale, Bilancia. Oggi è un giorno di grande energia spirituale poiché in molte parti del mondo sono molti coloro che celebrano il Ringraziamento. È un giorno per celebrare l’abbondanza in tutti i suoi aspetti. Mostra le tue abilità culinarie oggi. Organizza quell’evento sociale con i tuoi parenti stretti o i tuoi cari.

PAROLA SACRA: Abbondanza

NUMERI FORTUNATI: 10, 33, 16

Scorpione

Lo spirituale in te è ora esaltato come mai prima d’ora poiché ti sentirai in comunione con Dio, con la forza universale in questo giorno del Ringraziamento. Le tue preghiere saranno piene di molta energia positiva. L’unione della tua famiglia, dei tuoi cari verrà ora alla ribalta. Un sogno si avvererà prima di quanto immagini.