Oroscopo Branko domani 26 luglio 2022: Leone motivato sul lavoro. Scorpione creatività

Oroscopo Branko 26 luglio Leone

Se stai aspettando un cambiamento professionale, avrai buone notizie. Non ti senti motivato sul lavoro, ma i tuoi sforzi saranno ricompensati. Avete qualche giorno di tanta attività, ma arriveranno anche i compensi. Le tue attività quotidiane potrebbero subire ritardi e battute d’arresto, sii paziente. Ora sarai coinvolto in nuovi studi e progetti. Le frustrazioni e le insoddisfazioni sono finite. Adesso ti muovi al tuo ritmo. Non predicherai né ripeterai ciò che hai imparato nei libri, né ciò che è stato detto da altri. Parlerai in prima persona delle tue esperienze e della tua creazione.

PAROLA SANTA: Protezione

NUMERI FORTUNATI: 26, 13, 44

Oroscopo Branko 26 luglio Vergine

Un parente stretto ti dà qualcosa che hai sempre desiderato. Ora non hai più scuse per esprimere la tua creatività e sfruttare i tuoi talenti. Ti viene imposto di completare gli studi che hai lasciato in sospeso. È importante che tu ti stabilisca su una solida base finanziariamente ed anche emotivamente.

Oroscopo Branko 26 luglio Bilancia

Stai facendo molta fatica sul lavoro, ma avrai anche delle soddisfazioni.Dovrai fare una spesa notevole a casa, ma sarà necessario. Rifletti con calma su qualsiasi investimento tu voglia fare. Dovresti fare una pulizia generale della tua casa per sbarazzarti di ciò che non usi. Innamorati, i tuoi amici possono aiutarti ad avvicinarti a qualcuno a cui sei interessato da molto tempo. La pressione dei superiori o dei colleghi potrebbe portarti a prendere decisioni che ti frullano per la testa da tempo. È tempo di allontanarti da tutto ciò che ti colpisce emotivamente. Nella vita non c’è somma di denaro che possa comprare la tua pace.

PAROLA SANTA: pace

NUMERI FORTUNATI: 14, 33, 24

Oroscopo Branko 26 luglio Scorpione

Vuoi davvero spendere, ma pensaci prima, potresti pentirti in seguito. Ti diverti a sviluppare la tua creatività lavorativa. Controlla le tue spese, tendi a vivere al di sopra delle tue possibilità. Se esci un po’, presto potrai incontrare persone che ti interessano. La posizione delle stelle ti è favorevole, farai bene in materia di amore. Dirai addio a tutto ciò che ti ostacola e non ti aiuta e accoglierai con favore ciò che il Cosmo ha in serbo per te. La tua creatività non avrà limiti. Cogli l’occasione per creare, inventare. La tua vita sociale è esaltata, ma abbi cura dei tuoi obblighi, adempi i tuoi impegni, non cadere negli eccessi.