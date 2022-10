Oroscopo Branko domani 26 ottobre 2022: gli astri dettagliati Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 26 ottobre Leone

Oggi ti sentirai pieno di vitalità e desideroso di attività, pronto a sopraffare qualsiasi ostacolo si frapponga sulla tua strada e ciò che non otterrai con l’aiuto della fortuna, lo otterrai attraverso una lotta implacabile e una volontà di ferro. È tempo di regolare i conti con coloro che ti hanno impedito di andare avanti. Con l’aspetto attuale in gioco, potresti sentire la pressione di “fare tutto bene” o rispondere a quella pressione non essendo abbastanza attento alla tua salute. Trovare un equilibrio sarebbe un successo strepitoso. Che aspetto ha per te una giornata equilibrata? Molta acqua, pasti sani, aria fresca e una sana dose di esercizio aerobico dovrebbero far parte della maggior parte delle tue giornate. Trascorri del tempo con coloro che ami e sarai a posto.

Oroscopo Branko 26 ottobre Vergine

Ti senti preoccupato e a disagio per i tuoi affari finanziari e materiali, anche se non ce n’è motivo. Hai paura di essere vittima di un inganno o di un tradimento quando fai affari o prendi iniziative economiche. La prudenza potrebbe portarti a non fare nulla o evitare di affrontare qualsiasi tipo di rischio oggi. Se in questo momento c’è un grande peso di energia emotiva che ti circonda, assicurati di sapere che con la posizione odierna dei pianeti questo è prevedibile! Non c’è molto che puoi fare per alterare l’effetto di questo aspetto. Dovrai rimanere concentrato sul tuo regime di esercizi o crearne uno in questo momento, per evitare di sentirti depresso. Una dieta sana con molta verdura fa bene. La tua energia sarà notevolmente migliorata anche bevendo molta acqua.

Oroscopo Branko 26 ottobre Bilanica

Esteriormente ti mostri più fermo e testardo del solito, invece dentro ti senti più titubante e insicuro. Prendi decisioni e affronti le cose in modo più deciso, ma cerchi solo di impedire agli altri di vedere le paure o le tensioni che ti causano grande angoscia e grande instabilità. Non è consigliabile tenersi per conto proprio nei prossimi giorni. Potresti provare sentimenti di depressione se trascorri troppo tempo da solo. Cerca di includere altre persone nel tuo regime di salute quotidiano per creare un senso più pieno di “bene” nella tua vita. Invita un amico o un collega a partecipare a una lezione di yoga virtuale con te. Un po’ di respiro profondo e qualche risata sono proprio ciò che il dottore ha ordinato! Ricordati di bere acqua ogni volta che ti alleni per aiutare a lavare via le tossine che vengono rilasciate.

Oroscopo Branko 26 ottobre Scorpione

È un momento di gioia e soddisfazione, una giornata che sarà più difficile o tesa per gli altri, ma che ti porterà maggiore felicità e speranze che si avvereranno, è anche probabile che la disgrazia di un tuo nemico ti porti fortuna o percorsi aperti precedentemente chiusi. Anche l’amore ti porterà sorprese. Potresti non notare l’intenso schieramento di pianeti in questo momento, essendo tu stesso di natura intensa per cominciare! Tuttavia, potresti essere alle prese con l’energia insolitamente intensa delle persone con cui vivi o con cui lavori. Prendi un po’ di spazio da questo andando a fare una passeggiata. Camminare è un ottimo esercizio per la parte inferiore della colonna vertebrale e può essere un meraviglioso piacere per i tuoi polmoni se fai respiri profondi e regolari.