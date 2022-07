Oroscopo Branko domani 28 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

È da un po’ di tempo che stai attraversando un periodo difficile al lavoro, Acquario, in parte perché il tuo senso dell’organizzazione ti sta deludendo e anche perché non ti piace quello che stai facendo. La tua attuale occupazione non ti permette di sviluppare la tua vena artistica e questo ti fa sentire frustrato. Inizia oggi stesso a usare il tuo talento semplicemente come hobby, ma prendilo sul serio. In seguito può diventare il tuo sostentamento, intraprendente Acquario. Questa situazione ti fa sentire debole, ma se ogni giorno metti un tocco di passione nella tua vita, questa stanchezza scomparirà. In campo sentimentale, le cose potrebbero non essere molto favorevoli per te oggi, soprattutto se hai un partner. Se il tuo ragazzo è di cattivo umore, non tenerne conto, tutti possono avere una brutta giornata.

Oroscopo Branko 28 luglio Pesci