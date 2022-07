Oroscopo Paolo Fox domani 28 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’arte dell’impegno È una sfida. A volte non abbiamo altra scelta che rinunciare alle nostre speranze e accontentarci di meno. E se abbassiamo l’asticella, a volte finiamo per ottenere meno di quanto meritiamo. Non puoi avere tutto ciò che desideri solo perché il tuo sovrano Giove è in una posizione potente mentre si dirige verso un incontro con la Luna Nuova. Ma ovviamente puoi prendere più di quello che ti viene offerto ora in un’area importante della tua vita. Difendi la tua posizione. Sii calcolatore. Ti meriti di avere di più.

Recentemente stavo passeggiando per una fiera e ho notato che c’erano molte bancarelle dove si buttano le cose. Ci piace mostrare la nostra abilità quando proviamo a colpire noci di cocco e pezzi di stoviglie con una palla. Ma una cosa è tenere il proiettile e un’altra essere il bersaglio. Sei stato messo in una posizione in cui sei ritenuto responsabile di un piano non completamente funzionante. In questi giorni di luna nuova puoi creare una distrazione in modo che il centro dell’attenzione si allontani da te. Quindi, sarai libero di goderti le attrazioni presenti in fiera.

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio Acquario