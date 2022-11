Oroscopo Branko domani 29 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 29 novembre Ariete

La settimana inizierà bene per te dal punto di vista lavorativo, materiale e sociale, soprattutto può essere un’ottima giornata in tutto ciò che riguarda le finanze, gli affari e le questioni relative al patrimonio. Inoltre, in ciò che non puoi ottenere da solo, riceverai solo un aiuto prezioso che non ti aspetti.

Oroscopo Branko 29 novembre Toro

Oggi dovresti tenere gli occhi ben aperti perché puoi trovare qualche tradimento, cospirazione o “pugnalata alle spalle” sul lavoro quando in realtà eri disposto a trascorrere una giornata tranquilla e di routine. La persona che meno immagineresti può farti uno scherzo e prenderti alla sprovvista. Non fidarti di nessuno.

Oroscopo Branko 29 novembre Gemelli

Ti si apre una settimana piena di contatti, relazioni e viaggi, e molte di queste cose arriveranno inaspettatamente o ti travolgeranno e minacceranno di travolgerti. In realtà non sarà una brutta giornata, anzi, e anche se il destino ti mette sotto stress, risolverai brillantemente le cose.

Oroscopo Branko 29 novembre Cancro

Qualsiasi progresso ti costa molto perché la tua tendenza naturale non è quella di andare avanti, ma di tornare indietro, come il granchio che ti simboleggia. Ma hai anche più coraggio e audacia di quanto pensi, ti senti sempre ansioso di andare avanti, ma non smetti mai di fare quello che dovresti, non importa quanto ti piaccia o non ti piaccia.