Oroscopo Branko domani 29 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 29 novembre Sagittario

Sei in un grande momento di fortuna e ispirazione, il Sole e altri magnifici pianeti transitano attraverso il Sagittario e ti porteranno ogni tipo di successo sul lavoro, nella vita sociale o nella tua vita intima. Tuttavia, in questa settimana che inizia, state molto attenti alle invidie e ai nemici nascosti, vi attende una spiacevole sorpresa.

Oroscopo Branko 29 novembre Capricorno

Inizierai una settimana particolarmente volitiva e appassionata nel tuo lavoro perché ora i tuoi sogni e le tue ambizioni di lavoro e materiali ti muovono più che mai. Di fronte agli altri mostri un’immagine umile o ritirata, ma la tua grande speranza è che un giorno gli altri ti diano il tuo posto e riconoscano tutto ciò che vali.

Oroscopo Branko 29 novembre Acquario

La Luna transiterà oggi in questo segno e vi farà sentire particolarmente intuitivi e ispirati, sarà un’ottima giornata per il vostro lavoro e per gli affari mondani in generale, soprattutto se il vostro lavoro ha contatti con il pubblico o è legato alla comunicazione. Anche la vita familiare ti regalerà piacevoli sorprese.

Oroscopo Branko 29 novembre Pesci

Non lasciarti trasportare troppo dall’entusiasmo perché sentirai dire che hai avuto successo, o un colpo di fortuna, o che ti è capitata una grande opportunità, ma alla fine tutto questo potrebbe essere una confusione o semplicemente una bugia . Anche se fosse vero, può essere un dono avvelenato che il destino ti fa. Siiprudente.