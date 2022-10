Oroscopo Branko domani 29 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 29 ottobre Sagittario

Cerca di rimanere calmo e sereno oggi, Sagittario, soprattutto se in certi momenti della giornata ti senti confuso per una situazione che devi risolvere, come di solito ti capita quotidianamente. Potresti sentirti confuso su cosa fare o cosa evitare. Sei a disagio perché sai che il tuo modo di reagire alle cose che ti accadono a volte non è il più appropriato. Proprio per questo bisogna pensare con calma, non avere fretta, prendersi il proprio tempo e riflettere. Oggi qualcuno può renderti confidente di un segreto, Sagittario. Non essere tentato di dire a nessuno, nemmeno al tuo partner,perché finirebbe per essere “vox populi”. L’amore è ora in una fase di stabilità su base giornaliera. E se sei un cuore libero e ti piace qualcuno, proponi un appuntamento come amici. Puoi prosperare.

Oroscopo Branko 29 ottobre Capricorno